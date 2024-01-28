حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
1/28/2024 4:34:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزارة بأن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
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