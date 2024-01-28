Sunday, 28 January 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

1/28/2024 4:34:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


وأضافت الوزارة بأن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

MENAFN28012024000072011014ID1107777133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث