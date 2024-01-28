هل يقبل الأميركيون التصويت لمرشح مسلم لرئاسة البلاد؟



وفق نتائج الاستطلاع التي نُشرت السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، أشارت الغالبية ممن استطلعت آراؤهم إلى أنهم يدعمون التصويت للمرشحين الرئاسيين سواء أكانوا يهوداً أم مسيحيين أم من أصول أفريقية أم منحدرين من دول أمريكا الجنوبية أو حتى لو كان المرشح امرأة.











حسب موقع مؤسسة "غالوب"، فإنه لم يكن هناك اختلاف كبير في دعم هذه الفئات من بين المستطلعة آراؤهم بصرف النظر عن انتمائهم إلى أي من الحزبين، الديمقراطي أو الجمهوري.



لكن الديمقراطيين بدوا أكثر استعداداً لدعم المرشحين من المسلمين أو الملحدين أو الاشتراكيين أو حتى أصحاب التوجهات الجنسية المثلية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفق الاستطلاع.



بينما يقول أقل من ثلث الأمريكيين المستجيبين للاستطلاع، إنهم على استعداد للتصويت لمرشح يزيد عمره على 80 عاماً، أو متهم أو مدان بارتكاب جناية.



فيما لا يزال أقل من نصف الأمريكيين يقولون إنهم سيفكرون في دعم شخص "اشتراكي" إذا رشحه الحزب الذي ينتمون إليه. واعتمدت النتائج على استطلاع عينة ممثلة من الأمريكيين خلال الفترة 2 وحتى 22 من يناير/كانون الثاني الحالي.



عمر المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تنطبق الأسئلة المتعلقة بعمر المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الرئيس الحالي جو بايدن الذي يبلغ من العمر 81 عاماً، والرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبلغ من العمر 77 عاماً.



أما السؤال المرتبط بالمرشح الرئاسي المتهم بجناية، فيرتبط بترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا جنائية منفصلة، قد يُبَت فيها قبل الانتخابات.



تشير النتائج إلى أن ما يقرب من نصف الأمريكيين قد يواجهون صعوبة في اختيار مرشحهم الرئاسي، إذ يمتلك المرشحان الأكثر حظاً، ترامب وبايدن، خصائص قد يرفضها بعض الأمريكيين، مثل انتخاب مرشح متهم بارتكاب جناية، أو شخص عمره يزيد على 81 عاماً.



أمام منافسة شبه معدومة لبايدن ضمن مرشحين آخرين في الحزب الديمقراطي، حقق ترامب فوزاً ساحقاً في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، الأسبوع الماضي، ما عزز مكانته باعتباره المرشح الأوفر حظاً عن الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.



بينما تقدّم الملياردير على منافسَيه الرئيسيَّين رون ديسانتيس ونيكي هايلي بفارق كبير بحصوله على 51% من الأصوات، وفقاً للنتائج شبه النهائية. وبتحقيقه هذه النتيجة، يخطو ترامب خطوة إضافية باتجاه خوض مبارزة نهائية محتملة مع بايدن. -وكالات