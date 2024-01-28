تعيين الحيصة أمينا عاما لسلطة وادي الأردن وقبول استقالة اليحيى

تعيين الحيصة أمينا عاما لسلطة وادي الأردن وقبول استقالة اليحيى
التاريخ
1/28/2024 4:33:51 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس
الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر
الخصاونة تعيين المهندس هشام الحيصة أميناً عامَّاً لسُلطة وادي الأردن.
كما قرَّر قبول
استقالة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية الدكتور
محمَّد شريف اليحيى.
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