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على طريق الدمج .. مراكز التربية الخاصة في الأردن تساهم في تأهيل ذوي الإعاقات العقلية

1/28/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدام المشاقبة- منذ عام ١٩٧٩ كتب مركز البنيات للتربية الخاصة الكثير من قصص النجاح، أبطالها آمنوا بقدراتهم يوم كفر بها الكثيرون، حيث يعمل المركز على تمكين ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة وإيصالهم إلى أعلى درجات الاستقلالية الاجتماعية والمهنية وتهيئتهم للانخراط والإندماج في سوق العمل من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية إيجابية.

يسرد لنا أحد أبطال تلك قصص تفاصيل حكايته، واسمه "احمد خليفة"، الذي يعمل مُساعدًا لأمين المستودعات في مركز البنيات للتربية الخاصة بعد أن انضم إليه في عام 1998 باعتباره طالبًا بقسم روضة الأطفال.

وتابع خليفة انه انتقل إلى قسم المدرسة في المركز لتعلم القراءة والكتابة، ثم تأهل من المدرسة إلى قسم التدريب المهني، قبل العمل في المركز كموظف لمساعد أمين المستودعات، حيث أقوم بالمحافظة على محتويات المستودع وبترتيبها، بالإضافة إلى المحافظة على المنتجات المعروضة.

يشيد أحْمَد بالدور الذين يبذله المدربون والمدرسون في المركز، ومؤكدًا على أن نجاحه يأتي بخلق علاقة إيجابية بين الطلبة والموظفين.

حكاية أحمد خليفة ما هي إلا واحدة من بين آلاف الحكايات التي تؤكد أن ثمة على هذه الأرض طموحات لا تتوقف، وللحياة نبض مستمر، طالما وجد المتطلبات البيئية والترتيبات التيسيرية، حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن مليون و200 ألف نسمة، ما نسبته 11% من مجموع السكان وفقًا للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تعدّى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سن التعليم 400 ألفا، وبيّن المجلس أن عدد الطلاب على مقاعد الدراسة من هذه الفئة تجاوز 23 ألفا من مجموع عدد طلاب المدارس، ما نسبته 5% من عدد الطلاب.

تأتي هذه القصص في ظل وجود منظومة من القوانين التي تحافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهمها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، و قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1956، قانون التربية والتعليم لسنة 1994، بالإضافة لقانون العمل، و قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017: لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة.



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