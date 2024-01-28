تكلفة رعاية الأطفال ترتفع عالميا بسبب التضخم



وارتفع متوسط رسوم الرعاية النهارية بنسبة 6 في المئة في سنة 2023 مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقًا لشركة "ECA International"، التي توفر البيانات وخدمات البرامج والاستشارات والتدريب لمساعدة الشركات على إدارة التعويضات والمزايا للعمال الدوليين الذين يتنقلون حول العالم على المدى القصير أو الطويل أو الدائم.



وقد قفزت تكاليف رعاية الأطفال في الولايات المتحدة بنسبة 9 في المئة، ويعد عكس ذلك الاتجاه أمرا أساسيا لانتشال الاقتصادات من الركود، وتعزيز النمو وإنشاء مجتمعات أكثر إنصافا.



ولكن حتى الآن، لم تفعل العديد من الحكومات سوى القليل لتخفيف الأعباء المالية التي تواجه آباء الأطفال الصغار، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"



ويقع الضغط بشكل غير متناسب على النساء، اللاتي عادة ما يتحملن الجزء الأكبر من مسؤوليات رعاية الأطفال، وبسبب تكاليف الرعاية النهارية، تختار النساء تقليل ساعات عملهن، أو التخلي عن الترقيات، أو ترك العمل نهائيا.



ويقرر العديد من الأزواج إنجاب عدد أقل من الأطفال، أو عدم إنجاب أي أطفال على الإطلاق، خاصة للنساء اللواتي لا يستطعن العمل إلا بموجب ترتيبات مرنة تتيح لهن البقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة.



وقالت أدريانا دوبيتا، المحللة في بلومبيرغ إيكونوميكس: "إن الاقتصاد ككل يدفع ثمنا باهظا بسبب ترك النساء خارج القوى العاملة"



وأضافت: "من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنحو 10في المئة إذا كانت مشاركة المرأة في العمل تضاهي مشاركة الرجال".



وفي الولايات المتحدة، يختفي ما يقدر بنحو 237 مليار دولار سنويًا بسبب قيام النساء بتقليص أعباء عملهن لرعاية الأطفال، في حين يبلغ ذلك الرقم بدول الاتحاد الأوروبي حوالي 242 مليار يورو (255 مليار دولار).



ونظراً للفوائد، تقوم الحكومات والشركات بتجربة طرق لاستيعاب الآباء العاملين، ففي اليابان، توفر بعض الشركات رعاية مدعومة للأطفال وسكنًا مناسبًا للأسرة كجزء من حزم مزايا الموظفين.



وفي المملكة المتحدة، حيث يقدم العديد من أصحاب العمل "إجازات أمومة معززة" للاحتفاظ بالأمهات الجدد، تخطط الحكومة لتوسيع مزايا دعم رعاية الأطفال.



ومع ذلك، فطالما ظلت تكاليف رعاية الأطفال مرتفعة، فإن الجميع يخسرون، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية اختيار النساء طرق تكوين أسرهن،، كما تقول جويلي برييرلي، مؤسسة الجمعية الخيرية البريطانية "Pregnantthen Screwed".



ونظرت بلومبيرغ في خمس دول لدراسة آثار ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال، والطرق التي تُجبر بها الأمهات على إجراء مقايضات بين أسرهن ووظائفهن.



الولايات المتحدة



قبل أربع سنوات ونصف، كانت إيمي فونيس، تحصل على 38 ألف دولار من عملها في منصب إداري في منظمة غير ربحية في مدينة نيويورك عندما اكتشفت أنها حامل.



ووقتها بدأت فونيس في البحث عن خيارات لرعاية الأطفال، حيث يدفع الأميركيون حالياً أحد أعلى الرسوم المالية في العالم لرعاية الأطفال مقارنة بمعدل الدخل، وفقاً لأحدث أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



ففي عام 2023، بلغ متوسط أجر الرعاية النهارية الأسبوعية لطفل واحد في الولايات المتحدة 321 دولارًا، مقارنة بـ 284 دولارًا في العام السابق.



وكانت المرة الأخيرة التي كان لدى الولايات المتحدة نظام شامل لرعاية الأطفال للأطفال في سن ما قبل المدرسة الابتدائية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك عندما كانت النساء يعيلن أسرهن بينما كان الرجال يقاتلون في الخارج.



ومنذ انقضاء العام 1946، لم يحل مكان ذلك النظام شيء، حيث يعتمد الآباء الآن في كثير من الأحيان على خليط من مقدمي الرعاية الخاصة المكلفين، أو يلجأون إلى نظام الرعاية النهارية بدوام جزئي للأطفال الصغار الذين لا يستطيعون الالتحاق برياض الأطفال، والمساعدة من الأجداد أو أفراد الأسرة الآخرين الذين يعيشون في مكان قريب.



ومع تزايد تكلفة رعاية الأطفال، تقوم بعض الولايات باختبار حلول مبتكرة، إذ سنت ولاية كنتاكي قاعدة تجعل جميع العاملين في مجال رعاية الأطفال مؤهلين للحصول على رعاية مجانية لأطفالهم.



وفي ولاية، نيو مكسيكو، وهي واحدة من أفقر الولايات في البلاد، أقر الناخبون إجراءً من شأنه أن يسمح لها بتمويل مرحلة ما قبل المدرسة الشاملة من خلال عائدات النفط.



وفي عام 2014، أطلقت ولاية فيرمونت برنامجًا شاملاً لمرحلة ما قبل الروضة لرعاية الأطفال مدة 10 ساعات وهو مخصص للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات.



الإمارات العربية المتحدة



في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد يتكون من سبع إمارات، عادة ما يختار أصحاب الدخل المرتفع القادمين من الخارج، بين خيارين: المربية أو الحضانة.



ويميل معظم مجتمع المغتربين من الأزواج في دبي إلى استقدام عاملات منزليات عن طريق مكاتب مرخصة للعمل كمربيات وراعيات للأطفال.



ويبلغ متوسط رعاية الأطفال في الحضانات 64,275 درهمًا (17,500 دولارًا أميركيا)، بحسب إحصائية أجريت في العام 2023، وذلك بحسب تصنيف تلك الحضانة والخدمات التي تقدمها وعوامل أخرى.

وقد أخذت، المقيمة، آمبر ديل، في الاعتبار هذه العوامل عندما بدأت البحث عن رعاية الأطفال، حيث اختارت في النهاية إرسال ابنها إلى الحضانة لخفض التكاليف، ولأنها أرادته، وبعد سنتين من العزلة الوبائية، أن يكون مع أطفال آخرين.



إلا أن هذا القرار أجبر ديل على إعادة تنظيم حياتها بشأن رعاية الأطفال، حيث كان على المرأة البالغة من العمر 46 عامًا أن تسحب من مدخراتها، وأن تقلل بشكل كبير من ساعات عملها في استشاراتها التسويقية لتكون موجودة في البيت عند عودته ابنها من الحضانة في الساعة الثانية بعد الظهر.



ودبي هي المدينة الثامنة عشرة الأكثر غلاءً في العالم، فوفقاً لديل، يذهب حوالي ثلثي دخلها إلى ابنها.



وفي هذا العام، وبعد أن أصبح ابنها في المدرسة، تنفق هي وزوجها حوالي 23,958 دولارًا سنويًا على المدرسة، مقارنة بـ 17,424 دولارًا عندما كان في الحضانة، موضحة العمل لساعات أقل يعني الحصول على عدد أقل من العملاء.



وبالنسبة لأشخاص مثل ديل، وهو ليست مواطنة ولا ثرية، تزداد صعوبة العيش في دبي، وهو المكان الذي كانت تعتبره تلك السيدة الهندية موطنًا لها منذ أكثر من عقدين من الزمن.



وبينما يستطيع الإماراتيون تحمل تكاليف رعاية الأطفال من خلال المزايا بما في ذلك الرسوم الدراسية والرعاية الطبية الرخيصة، لا توجد مثل هذه الحماية للأجانب،

ونتيجة لذلك، يفكر العديد منهم في خيارات أخرى، مثل العمل في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد تقول ديل عن نفسها وزوجها: "كمغتربين، علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار تكاليف التأشيرة والنفقات غير المتوقعة، ونحن محظوظون لأننا نعيش في دبي، ونحن نحب المكان هنا، ولكن من الصعب بالتأكيد تخصيص ميزانية للأطفال".

البرازيل



تدير سيرليا باوليتشي، البالغة من العمر 51 عاما، حضانة تخدم حوالي 100 طفل في مدينة ساو باولو.



وتتراوح أعمار الأطفال الذين يرتادون مركز باوليتشي بين أربعة أشهر وخمس سنوات، حيث يصل معظمهم في الساعة 7 صباحًا ويبقون حتى الساعة 7 مساءً على مدار خمس أيام في الاسبوع.

ولهذا تدفع الأسر حوالي 2000 ريال برازيلي (406 دولارات) لكل طفل شهريًا، في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه 268 دولارًا شهريًا.



وفي حين توفر الحكومة من الناحية الفنية رعاية نهارية عامة مجانية، فإن قوائم الانتظار الطويلة ونقص الأماكن يعني أن قلة محظوظة فقط هي التي يمكنها الحصول على تلك الخدمات.



ونتيجة لذلك، فإن 30 في المئة فقط من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات في البرازيل يلتحقون بالرعاية النهارية.



ولم تتسع تلك الفجوة إلا في السنوات الأخيرة، حيث تم إغلاق أكثر من 2500 من مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها 74400 مركزًا في البرازيل بشكل دائم خلال وباء كورونا، في حين أعيد فتح المراكز الخاصة بمعدل ثلاثة أضعاف معدل المراكز العامة.



وخلال السنوات التسع التي قضتها في إدارة الرعاية النهارية، تقول باوليتشي إن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو تحقيق التوازن بين تغطية نفقات المركز والحفاظ على قدرته التنافسية، خاصة وأن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.



وقالت: "ما أنفقه اليوم لإطعام 100 طفل في الوقت الحالي يعادل ما كنت أصرفه على 140 طفلاً قبل الوباء"، لافتة إلى أنها تقدم أحيانًا ترتيبات مرنة لإبقاء الأطفال في مركزها.



وفي حين تشعر باوليتشي بالقلق من أن العديد من الآباء يعتبرون الرعاية النهارية أمراً مستهلكاً، فقد أظهرت البرازيل الفارق الذي يمكن أن تحدثه.



ففي عام 2007، بدأ المشرعون في ريو دي جانيرو في تخصيص أماكن للرعاية النهارية العامة المجانية من خلال نظام القرعة، ليحل محل نموذج أسبقية الحضور.



وبعد عقد من الزمن، أصبح متوسط دخل الأسر التي حصلت على أماكن في تلك الدور المجانية أعلى، مدفوعا إلى حد كبير بحقيقة أن الأجداد والأشقاء الأكبر سنا كانوا قادرين على الانضمام إلى قوة العمل، كما أن الأمهات كن قادرات على الاحتفاظ بوظائفهن، بدلا من الجلوس في المنزل لرعاية الأطفال.



المملكة المتحدة



ارتفعت تكاليف الحضانة الشهرية لابنة فاون هادجنز البالغة من العمر عامين في أبريل الماضي من 1200 جنيه إسترليني إلى 1335 جنيهًا إسترلينيًا (1459 دولارًا إلى 1698 دولارًا أميركيا).



وكانت هادجنز، التي عملت نائبًا لرئيس التسويق في شركة برمجيات مقرها لندن، تنفق أيضًا 182 دولارًا أسبوعيًا على مربية تأتي يوم الجمعة.



وعندما قامت هي وشريكها بتحليل الأرقام، أدركا أن رعاية الأطفال كانت تكلفهما أكثر من 19 ألف دولار سنويًا - أي ما يقرب من 15 في المئة من راتبها.



وبينما كان الزوجان يفكران في إنجاب طفل آخر، لم يتمكنا من إيجا حل لتحمل تكاليف الرعاية الإضافية، وهي الأكثر تكلفة بالنسبة للرضع.



وبدلاً من ذلك، كانت أفضل الخيارات أمام هادجنز هي إما أن تترك وظيفتها لرعاية كلا الطفلين أو الانتظار حتى تبلغ ابنتها الكبرى ثلاث سنوات قبل أن تنجب طفلاً آخر، وعندها تصبح مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 30 ساعة أسبوعيًا من رعاية الحضانة المجانية.



وقالت المرأة البالغة من العمر 39 عاماً عن حالتها: "إن فكرة اضطراري للبقاء في المنزل بدلاً من العمل إذا أردنا عائلة أكبر ليست فكرة رائعة".



إن المزايا الحكومية سخية نسبياً في المملكة المتحدة، حيث تمنح ما يصل إلى ستة أشهر من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر ناهيل عن الإعانات لتعويض تكاليف الحضانة للأطفال الأكبر من ثلاث سنوات، وذلك بغض النظر عن الدخل.



والأسر ذات الدخل المنخفض مؤهلة للحصول على إعانات إضافية من خلال برنامج يسمى "الائتمان الشامل"، والذي يقدم ما يصل إلى 15 ساعة أسبوعيًا من رعاية الأطفال المجانية للأطفال الذين يبلغون من العمر عامين، وإيرادات شهرية صغيرة من الدولة.



ومع ذلك، تظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الآباء في المملكة المتحدة ينفقون في المتوسط 29 في المئة من دخل أسرهم - حوالي 17 ألف دولار سنويا - على رعاية الأطفال، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.



وهذا يضع العديد من النساء في المملكة المتحدة في الموقف الذي وجدت هودجنز نفسها فيه، فهن يكسبن الكثير مما لا يسمح لهن بالتأهل للحصول على الإعانات الحكومية لذوي الدخل المنخفض، ولكن ليس بما يكفي لتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدوام كامل بشكل مريح.



ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة دلتابول لصالح بلومبيرغ نيوز، فإن واحدًا من كل خمسة بريطانيين ترك عمله بسبب الأثر الاقتصادي لتكاليف رعاية الأطفال.



وكان الناتج المفقود للنساء اللاتي قللن ساعات عملهن بسبب الافتقار إلى خيارات الرعاية الجيدة لا يقل عن 32.7 مليار دولار، وفقا لمركز الأبحاث في المملكة المتحدة للسياسة التقدمية.

ويقدم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات الآن "إجازة أمومة معززة"، والتي توفر ما لا يقل عن ستة أسابيع من الأجر الكامل للأمهات الجدد.



وفي مارس الماضي، كشف حزب المحافظين الحاكم عن خطة لزيادة التمويل لمقدمي الرعاية، والبدء تدريجيا في منح العديد الفوائد خلال العامين المقبلين.



وينبغي أن يتمكن جميع الآباء العاملين الذين لديهم أطفال دون سن الخامسة من الوصول إلى 30 ساعة من رعاية الأطفال المدعومة أسبوعيا بحلول سبتمبر 2025، عندما يتم تنفيذ التدابير الكاملة.



وبموجب الخطة، تقدر هادجنز أن إنفاقها على رعاية الأطفال سينخفض إلى النصف، موضحة أن هذا لن يحل كل شيء، لكنه سيظل "هبة من السماء".



اليابان



ليس لدى النساء خيار ترك وظائفهن في اليابان، ومع ذلك يُتوقع منهن عادةً رعاية الأطفال، وإدارة شؤون الأسرة.



وتقول ري ياناجيساوا، 35 عامًا، إنها تفعل كل ذلك إلى جانب نوبات عملها اليومية التي تستغرق خمس ساعات في شركة ذات صلة بأشباه الموصلات في وسط اليابان، لافتة إلى أنها تقضي ثماني ساعات يوميًا في رعاية طفليها الصغيرين بينما يعمل زوجها ما بين 60 و65 ساعة أسبوعيًا، وغالبًا ما يعود إلى المنزل حوالي الساعة 10 مساءً.



وقالت ياناجيساوا، التي كانت تعمل بدوام كامل حتى ولادة ابنها: "أنا في الأساس اعتتبر نفسي أم عازبة خلال أيام أسبوع العمل".



ومثل هذه الترتيبات شائعة في اليابان، حيث تتحمل النساء اللاتي لديهن أطفال صغار حوالي سبع ساعات يوميا من الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر مع رعاية الأطفال، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما يتحمله الرجال، وغالبا ما يكون ذلك أثناء احتفاظهن بوظيفة.



وقد ارتفعت معدلات مشاركة الإناث في العمل بشكل كبير في العقد الماضي، واعتباراً من أغسطس الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء في سن العمل يشغلن شكلاً من أشكال العمل.



وفي حين أن دور الحضانة المدعومة من الدولة في اليابان والتي يبلغ عددها حوالي 40 ألف هي أقل تكلفة بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تكلف في المتوسط 29.500 ين (200 دولار أميركي) شهريًا، فإن النظام يفتقر إلى المرونة، حيث يتعين على ياناجيساوا أن تحضرا فور الأخذ طفلهاإذا كا لديه حمى طفيفة.



ويعد توظيف المربيات أمرًا مكلفًا ومستهجنًا اجتماعيًا، ومع تدفق الشباب من المناطق الريفية إلى المدن، أضحى الأجداد أقل توفرًا بكثير لرعاية الأطفال.



وتساهم مثل هذه التحديات، جنباً إلى جنب مع الركود المستمر في الأجور، في انخفاض معدل المواليد في اليابان، والذي أصبح بالفعل من بين أدنى المعدلات في العالم.



وقد تعهد رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، بتقديم حوالي 23.5 مليار دولار لعكس هذا الانخفاض، ولكن الجهود السابقة لتحفيز إنجاب الأطفال- بما في ذلك جعل رعاية الأطفال مجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى خمس سنوات، وتوفير المنح النقدية للأسر التي لديها أطفال، ودعم الرعاية الطبية للأطفال الرسوم - قد انخفضت.



وفي الوقت الراهن، تأتي بعض المبادرات الواعدة من القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، تقدم شركة مستحضرات التجميل العملاقة "شيسيدو" ما يصل إلى خمس سنوات إجازة أمومة، وتخفض ساعات العمل حتى يبلغ الطفل التاسعة، كما أنها تقدم إعانات تشمل مضخات حليب الثدي واستراحات لضخ الحليب مرتين في اليوم.



وقامت شركة "Itochu Corp" التجارية بتعديل ساعات عملها الأساسية نحو جدول يركز على الصباح، مما يسمح للموظفات اللواتي لديهن أطفال صغار بالمغادرة عند الساعة 3 مساءً، مع حظر العمل بعد الساعة 8 مساءً.



وقد أحدثت هذه السياسات الصديقة للأسرة تأثيرا واضحا، فقد فقد تصدرت شركة شيسيدو التصنيفات المحلية للشركات اليابانية التي تضم الموظفات الأكثر تمكينا.



وفي العام المالي المنتهي في مارس 2022، ارتفع معدل الخصوبة بين موظفي إيتوتشو إلى 1.97، وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني.



وبالنسبة إلى ياناجيساوا، فإن التمتع بالمرونة للعمل بدوام جزئي يعني أنها ستبقى على الأرجح مع صاحب عملها الحالي لفترة من الوقت، على الرغم من حصولها على أجر أقل مما تريد.



وقالت: "في الوقت الحالي أفضل التركيز على رعاية أطفالي.. ربما سأستخدم برنامج العمل لساعات أقل في شركتي إلى أقصى حد، حتى يبلغ أصغر أطفالي السابعة".