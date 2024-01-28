العتوم يكشف عن آخر تطورات حادثة حريق منزل في جرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش-
قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق
العتوم إن أحد المصابين بحريق منزل يوم أمس الجمعة في بلدة المشيرفة حالته خطرة
وما زال تحت جهاز التنفس الاصطناعي وقد تعرض لحروق عديدة.
وأضاف العتوم أن اثنين من المصابين حالتهما
متوسطة، فيما غادرت حالتان المستشفى بعد تلقي العلاج.
وتسبب الحريق الذي نشب عصر الجمعة في أحد منازل
بلدة المشيرفة التابعة لبلدية النسيم بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين نتيجة إشعالهم المدفأة باستخدام مواد وقود خطيرة.
وعملت فرق الدفاع المدني على إخلاء الوفيات
والمصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، علما أن التحقيق ما زال جاريا للكشف عن أسباب
الحريق.
[email protected]
MENAFN28012024000072011014ID1107777125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.