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العتوم يكشف عن آخر تطورات حادثة حريق منزل في جرش

1/28/2024 4:32:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم إن أحد المصابين بحريق منزل يوم أمس الجمعة في بلدة المشيرفة حالته خطرة وما زال تحت جهاز التنفس الاصطناعي وقد تعرض لحروق عديدة.

وأضاف العتوم أن اثنين من المصابين حالتهما متوسطة، فيما غادرت حالتان المستشفى بعد تلقي العلاج.

وتسبب الحريق الذي نشب عصر الجمعة في أحد منازل بلدة المشيرفة التابعة لبلدية النسيم بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين نتيجة إشعالهم المدفأة باستخدام مواد وقود خطيرة.

وعملت فرق الدفاع المدني على إخلاء الوفيات والمصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، علما أن التحقيق ما زال جاريا للكشف عن أسباب الحريق.

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