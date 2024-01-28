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كتلة النشامى.. صوت الطالب الحر في جامعة آل البيت

1/28/2024 4:32:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في عام 2015، أضاءت كتلة النشامى شمعتها الطلابية في جامعة آل البيت، فبدأت رحلة عملها في 2016، وهي النسيج الحي للعمل الطلابي في جامعة آل البيت، كونها أول كتلة طلابية مستقلة بأيدي الطلاب والعاملين، وتجسدت "النشامى" كصوت الطالب الحر ونموذجًا للعمل الطلابي الناجح.

وفي حديث الغد مع عضو وممثل النشامى، عدنان قازان، أشار إلى "أن النشامى يمثلون شبابًا نهضوا بالعمل الطلابي، أضاءوا بنيران الوحدة والتضامن، وكانوا مصدر إلهام ينير دروب الوطن، وشكّلوا تيارًا شبابيًا استطاع التفوق في التنظيم والخطاب والإنجاز على الواقع، احترفوا مساحات طلابية غير مسبوقة، وأثروا على الوعي وصنعوا تجربة فريدة امتدت إلى جامعات أخرى في الأردن، يُعتبرون حالة فريدة من نوعها في الوعي السياسي والمبادرة الذاتية الفخورة".

وأضاف قازان: "في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى خطاب موحد وعمل حقيقي يرفع طموحات وهموم الشباب، يظل النشامى مثالًا للانخراط الوطني، حيث يتمسكون بالهوية الوطنية دون النظر إلى انتماءاتهم وأصولهم ودياناتهم ومناطقهم. يؤكدون على أننا، في وجه الوطن والأرض وتضحيات الشهداء، نتجاوز كل الانقسامات والعناوين الفارغة."

وأكد أن هذا الفصل شهد مجموعة من الإنجازات، بدءًا من حلقة الوصل مع رئيس الجامعة لمناقشة الرجوع إلى الميدان بعد 5 سنوات من الانقطاع، والمشاركة في مبادرة "آتٍ" لاختياري في المدينة الرياضية لإرشاد الطلبة السنافر من كافة الجامعات بالتعاون مع منصة الأوائل.

وأشار قازان إلى أنهم أيضًا، قدموا الدعم والإرشاد للطلبة المستجدين واستقبال الطلبة السنافر وإرشادهم ومساعدتهم لمدة يومين متواصلين، كما قاموا بتأسيس فرقًا أكاديمية في كلية تكنولوجيا المعلومات "فريق آفاق التكنولوجيا" وفي كلية التمريض "فريق نبض التمريض" وفي كلية الأعمال "فريق رواد الأعمال" ومن أعمال هذه الفرق عمل عزاء على روح الدكتور الفاضل فيصل الخزاعلة في كلية التمريض، وعمل عزاء على أرواح شهداء حادث حافلة جامعة العلوم والتكنولوجيا، والفعالية الأضخم وهي عمل إيفنت في كلية تكنولوجيا المعلومات عن التخصصات بشكل كلي، وكذلك فعالية واجتماع فريق الأعمال، وسيتم العمل على إنشاء فرق أكاديمية في كل الكليات والانطلاقة خلال الفصل الثاني المقبل.

وتابع: بالإضافة إلى أعمال الكتلة السنوية الطويلة ولكن أقتصر الحديث على أعمال الفصل الحالي فقط.

ويلفت إلى أهمية شعار كتلة النشامى "قول . فعل . إنجاز"، حيث يعتبرون أن الكلمات لا تكتسب قيمتها إلا عندما تترافق مع الأفعال، وتُظهر هذه الرؤية الاعتقاد الجاذب للكتلة بضرورة تحقيق الأفعال التي تعكس وتدعم المبادئ والقيم التي يتمثلون بها.

ويقول "إن الشعار يستند إلى تبني صوت الطالب في الظروف الصعبة، مُحدّدًا القضايا التي تخدم مصلحة الطلبة بشكل فعّال، دون أن تجعلهم في مواقف ضعيفة أمام المسؤولين، يُبرز الاعتزاز بأنفسهم بكونهم يتحملون المسؤولية ويُعبّرون عن مواقفهم بكل قوة وثقة أمام القضايا الطلابية، يُؤكد على أهمية أن يكونوا أكبر من حجم المشكلة، تجسيدًا لروح النشامى، ومنها متابعة النشامى لموضوع التقسيط وغيرها."

أما بالنسبة للإنجازات، يظهر أن النشامى يتبنون أيدولوجيات تخضع لمسار مدروس، وهو ما جعل الطلبة يلتجؤون إليهم في كل مطلب، ويستمر النشامى في متابعة بعض القضايا لسنوات عديدة، مما يبرز التزامهم الدائم والتأثير الإيجابي الذي يتركونه في الحياة الطلابية".

وقامت الكتلة بإنشاء "موقع النشامى لحساب المعدل التراكمي من 4" الأول من نوعه في جامِعة آل البيت، وحقق هذا الموقع الإنجازات المطلوبة حيث إلى هذه اللحظة قد استخدمه أكثر من 20 الف مستخدم، وهذا الموقع حسب خوارزمية الجامعة المعتمدة، وكان عمل رائعًا وحقق تقييمات عالية من الطلبة، وسيتم إنشاء مواقع أخرى في المستقبل.

ولا يقتصر النجاح على الحاضر، بل تتضمن الخطط المستقبلية تحقيق استفادة أكبر للطلبة وتحقيق طموحاتهم في مختلف الأصعدة، ستكون الشمولية هي المفتاح، من خلال مشاركة الطلبة في الأنشطة والفعاليات التي تُقيمها "النشامى"، بالإضافة إلى خوض تجارب تسهم في صقل شخصيتهم وتعزز استثمارهم في الحياة الجامعية، وإعداد قيادات وكفاءات شبابية تنطلق إلى سوق العمل بمهارات عُليا وشخصيات مصقولة وأن يبقى الشباب الأردني سواعد بناءة يقوي بهم الوطن.

ويبقى "النشامى" على استعداد دائم لمتابعة قضايا الطلبة والعمل المستمر نحو تحقيق الطموحات الطلابية.

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