أغرب 10 أنشطة يقوم بها الإنسان وهو نائم

MENAFN - Al Watan) جمعت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة Semmelweis في بودابست، وتم نشرها في مجلة علم الأعصاب السريري.

10 أنواع مختلفة من "اضطرابات النوم"، وتشمل التحدث والمشي وتحريك اليدين والضحك أو البكاء والحركات العدوانية مثل الضرب والركل.

لكن الباحثين يقولون إن الأنشطة الأكثر غرابة أثناء النوم تشمل تناول الطعام، والتعامل مع الأشياء الحادة وممارسة العلاقة الحميمة وحتى القيادة.

وقالت المعدة الأولى، فيفيان كوريا: "إن الجلوس والنهوض من السرير والتجول هي أمور نموذجية فيما يسمى باضطرابات النوم التي تحدث في الغالب في مرحلة النوم العميق من دورة النوم.

وفي هذه الحالة يكون الإنسان في حالة تأرجح بين النوم واليقظة. وقد يرتبط ذلك في بعض الأحيان بالتعامل مع الأشياء الحادة أو مغادرة المنزل أو القيادة.

وقد يأكل الشخص نصف النائم أو حتى يمارس العلاقة الحميمة ".

وتختلف القيادة كحالة من خلل النوم عن ركوب السيارة أثناء الاستيقاظ والنوم أثناء القيادة، حيث ينهض الأفراد من السرير، ويخرجون إلى السيارة ويشغلون المحرك، كل ذلك بينما لا يزالون نائمين.

كما وصفت أعمال العنف وحتى القتل أثناء النوم سابقا في الأدبيات الأكاديمية، وعلى الرغم من أنها نادرة نسبيا، إلا أنها تتعلق أيضا بالمساءلة.

وبحسب الـ"ديلي ميل" فقد بحث الباحثون في مصطلحات مختلفة تتعلق بأنشطة النوم غير المقصودة على موقع "يوتيوب" بين يناير ويوليو 2022.

وبعد الحصول على 758 نتيجة أولية، اختاروا 224 مقطع فيديو لأشخاص يشاركون في أنشطة النوم غير المقصودة - 68 طفلا و40

مسنا و116 شابا.

وبشكل عام، كانت السلوكيات الثلاثة الأولى هي التحدث أثناء النوم (إما الجمل الكاملة أو الثرثرة)، والسلوكيات العاطفية مثل البكاء والضحك، والمشي أثناء النوم، وحركات اليد العشوائية.

كذلك كشف تحليل الأشخاص في مقاطع الفيديو أيضا أن كبار السن لديهم احتمالات أقل بكثير للمشي أثناء النوم مقارنة بالبالغين والأطفال.

واحتمالات الذكور المسنين تشكل 40 ضعفا مقارنة بالبالغين والأطفال لأداء حركات عدوانية في السرير.

فيما أظهر كبار السن سلوكيات عاطفية مثل البكاء بشكل أقل من البالغين.

وكانت السلوكيات الخطرة، مثل مغادرة المنزل أو القيادة أثناء النوم، أقل بشكل ملحوظ لدى كبار السن.

ويتحدث البالغون جملا كاملة أثناء النوم أكثر من الأطفال وكبار السن - ربما لأنه في هذه المرحلة من الحياة لدينا الكثير مما يشغل أذهاننا.

وبالرغم من أن السبب الدقيق للحديث أثناء النوم غير واضح، إلا أنه قد يكون بسبب التوتر أو حالات الصحة العقلية، كما تدعي مؤسسة النوم.

وتكون اضطرابات النوم أقل شيوعا في مرحلة البلوغ (3 إلى 4%)، بل وأكثر ندرة في سن الشيخوخة.

ومع ذلك، فإن المصابين عادة ما يطلبون الرعاية الطبية بعد نوبات النوم الصعبة أو المؤلمة، والتي قد تكون قاتلة.

ويأمل الباحثون أن تؤدي نتائجهم إلى زيادة الوعي بعوامل الخطر المرتبطة بالعمر والجنس.

مع أنهم يعترفون بالقيود المفروضة على مجرد دراسة مقاطع فيديو "يوتيوب"، مع عدم وجود بيانات ديموغرافية أو تاريخية، إلا أنهم يلجأون إلى طرق أكثر شمولا للدراسات المستقبلية.