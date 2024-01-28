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في حال فوزه..ترامب يهدد بهجوم اقتصادي على الصين

1/28/2024 4:16:51 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة -لم تكشف عن هويتها- ب أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يدرس الخيارات المتاحة لشن هجوم اقتصادي كبير جديد على الصين إذا أعيد انتخابه.
ونقلا عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر أفصحوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لنقل محادثات خاصة، فإن ترامب "ناقش مع مستشاريه إمكانية فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60 بالمئة على جميع الواردات الصينية".
فيما لم يرد المتحدث باسم حملة ترامب على طلبات صحيفة "واشنطن بوست" بالتعليق.
ووفقا لـ "واشنطن بوست"، فإن إلغاء وضع الصين باعتبارها "الدولة الأكثر تفضيلا" للتجارة - والذي ينطبق على جميع البلدان التي تتاجر معها الولايات المتحدة تقريبا - يمكن أن يؤدي إلى فرض تعريفات فدرالية على الواردات الصينية تزيد عن 40 بالمئة، وفقا لأحد التحليلات.
كما طرح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10% على ما يقرب من 3 تريليون دولار من الواردات السنوية من جميع البلدان، بما في ذلك الصين، بحسب تقرير الصحيفة ذاتها.
وأعلن ترامب تأييده بخفض مستوى الوضع التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التعريفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون من كلا الحزبين إن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى اضطرابات هائلة في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية تتجاوز بكثير تأثير الحروب التجارية خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024 فإن ترامب يعد الأوفر حظا للدخول في سباق انتخابي جديد مع الرئيس الحالي، جو بايدن.

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