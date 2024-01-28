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منصة إكس تؤسس قسما جديدا للإشراف على المحتوى

1/28/2024 4:16:51 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منصة إكس (تويتر سابقا) تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القُصّر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأميركيون أهمية خاصة.
وسيكون الهدف الأولي لـ"مركز التميز في مجال الأمن" توظيف "100 مشرف" يركزون أساسا على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، حسب ما أفاد السبت مدير العمليات في إكس جو بيناروش وكالة فرانس برس.
وشدد بيناروش على أن "إكس ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا لأي نوع من التوزيع أو التعامل مع المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر".
نشرت الشركة التي اشتراها إيلون ماسك نهاية عام 2022 بيانا الجمعة حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها "مصممة على جعل إكس مكانا غير مضياف للساعين إلى استغلال القصّر".
وذكّر بيناروش أيضا بأن الأطفال دون سن 13 عاما لا يمكنهم فتح حساب، فيما يخضع القصّر الأكبر سنا لقواعد أكثر صرامة من الراشدين في ما يتعلق بسرية البيانات، ولا يتم استهدافهم بالإعلانات.
تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، بعنوان "عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت".
واستدعت اللجنة رؤساء شركات ديسكورد وميتا وسناب وتيك توك وإكس، وستكون ليندا ياكارينو المديرة العامة لشركة إكس حاضرة.
وكانت ياكارينو في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول موضوع حماية الطفل والإشراف على الشبكات والمعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.
وقال جو بيناروش "أردنا مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعديهم على فهم إلى أي مدى إكس شركة جديدة، ونشرح لهم ما الذي تغير خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية... خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال".
كما أوضح أن أكثر من 2000 شخص، توظفهم إكس أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.
وكان ماسك قد اشترى موقع تويتر متعهدا إعادة "حرية التعبير"، وتمت مذاك إزالة العديد من القواعد أو تخفيفها، وتمكن العديد من الشخصيات المحظورة من العودة.
في كانون الأول/ديسمبر، فتح الاتحاد الأوروبي "تحقيقا رسميا" يستهدف إكس بسبب انتهاكات محتملة للقواعد الأوروبية الجديدة لناحية الإشراف على المحتوى والشفافية، مثل وجود عدد قليل جدا من المشرفين أو الإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني.

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