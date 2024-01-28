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البحر الأحمر الدولية تستخدم الوقود المُستدام لمركبات سلاسل التوريد

1/28/2024 4:16:51 AM
(MENAFN- Al Watan) اتخذت شركة البحر الأحمر الدولية، خطوة رائدة أخرى في التزامها بالنقل المستدام من خلال الاقتصار على استخدام وقود حيوي منخفض الكربون في جميع شاحنات التسليم التابعة لها، حيث أصبح أسطول المركبات البرية لديها بالكامل الآن يعمل بالكهرباء أو بالوقود الحيوي، ما يجعلها أول شركة سعودية تعمل بسلسلة توريد صديقة للبيئة.
وتدير "البحر الأحمر الدولية" حاليًا أسطولًا مكونًا من 6 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 8 أطنان، و 3 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 3.5 أطنان، جميعها تعمل بالوقود الحيوي، وتخدم المركبات مجموعة واسعة من المرافق، وتقوم بدور فعال في شبكة سلسلة توريد بعيدة المدى، مما يضمن النقل السلس للبضائع إلى جميع مشاريع ومرافق الشركة.
وتنفيذًا لرؤية "البحر الأحمر الدولية" لمستقبلٍ أكثر اخضرارًا، تدير "البحر الأحمر الدولية" حاليًا أسطولًا مكونًا من 6 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 8 أطنان، و 3 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 3.5 أطنان، جميعها تعمل بالوقود الحيوي. وتخدم المركبات مجموعة واسعة من المرافق وتقوم بدور فعال في شبكة سلسلة توريد بعيدة المدى، حيث يُستخدم الوقود الحيوي المستدام في تشغيل جميع شاحنات توصيل البضائع إلى فنادق وجهة "البحر الأحمر" الأربعة -فندق "تيرتل باي" ومنتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، ومنتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف" -، وكذلك إلى "مطار البحر الأحمر الدولي"، فالانتقال من استخدام الوقود المعتاد إلى الوقود الحيوي، لا يخفّض من انبعاثات الكربون فحسب، بل يعمل أيضًا على زيادة عمر محركات هذه المركبات، مما يحقق فوائد بيئية وتشغيلية.
ويتم إنتاج الوقود الحيوي من زيت الطهي الذي يتم الحصول عليه من مصادر محلية في المملكة العربية السعودية، ويُصدِر النوع الذي اعتمدته "البحر الأحمر الدولية" فقط 0.17 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل لتر، مقارنة بــ 2.7 كجم في حال استخدام وقود الديزل المعتاد. من جهته قال رئيس سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في الشركة مايكل ستوكديل: "من خلال استخدام الوقود الحيوي المستدام الذي تم إنتاجه من زيت الطهي المستخدم محليًا، فإننا لا نخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير فحسب، بل نسهم أيضًا في الاقتصاد الدائري، وتعد هذه خطوتنا الأولى في التحرك نحو شبكة لوجستية مستدامة بالكامل، ونحن نتطلع بالفعل إلى التكنولوجيا والابتكارات الجديدة التي يمكن أن تقلل بشكل أكبر من تأثير سلسلة التوريد لدينا".
ولمتابعة كفاءة هذا النهج الصديق للبيئة، أطلقت "البحر الأحمر الدولية" تقنيات متطورة، حيث تم تركيب شريحة لكل مركبة لقياس كمية الوقود الحيوي الذي يستخدم يوميًا، حيث تتيح هذه البيانات لمدراء الأسطول تحليل استهلاك الوقود وتحسينه، مما يعزز استدامة عمليات الشركة حفاظًا على البيئة.
ولأن "البحر الأحمر الدولية" تستخدم بالفعل كهرباء مصدرها 100% من الطاقة الشمسية لتشغيل مركباتها الكهربائية، فإن أسطول النقل البري التابع للشركة لا ينبعث منه الآن سوى كمية قليلة جدًا من الكربون. ويدعم هذا الإنجاز أيضًا طموح "البحر الأحمر الدولية" للتحول إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء قطاع التنقل لديها. فبحلول 2030، تستهدف الشركة أن يكون لديها ما بين 700 إلى 800 سيارة ضمن أسطول مركباتها المستدامة، مما يخلق نقلة نوعية في طريقة نقل البضائع في المملكة العربية السعودية وأيضًا سيضع معيارًا جديدًا لسلاسل التوريد المستدامة.

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