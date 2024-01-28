هولسيم تجري مفاوضات لفصل أعمالها في أمريكا الشمالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقترب شركة“هولسيم” (Holcim Ltd) من التوصل إلى اتفاق لفصل أعمالها في أميركا الشمالية، والتي قد تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، وفق ما نشرته صحيفة“وول ستريت جورنال”.
الصحيفة نقلت عن مصادر لم تحددها، وصفتهم بأنهم على علم بالخطط، أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل. وأضافت أنه ليس هناك ما يضمن تمكن الشركة من الوصول إلى التقييم المتوقع.
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تعد“هولسيم”، الواقع مقرها في مدينة تسوغ السويسرية، واحدة من أكبر موردي مواد البناء مثل الأسمنت في أميركا الشمالية. وشكلت المنطقة أكثر من ثلث إيرادات الشركة لعام 2022، كما أنها تتوسع بسرعة من خلال موجة استحواذات. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي جان جينيش، وافقت الشركة العام الماضي على شراء الشركة الأميركية“دورو لاست” (Duro-Last) العاملة في تصنيع أنظمة الأسقف التجارية، في صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار، واستحوذت على وحدة“فاير ستون بيلدنغ برودكتس” (Firestone Building Products) التابعة لشركة“بريدجستون كورب” في 2021 مقابل 3.4 مليار دولار.
ولم تستجب“هولسيم” على الفور لطلب التعليق على التقرير. لم تشهد أسهم الشركة تغيرات جوهرية على مدار السنوات العشر الماضية وتتداول حالياً بسعر 64.2 فرنك سويسري، مما يقدر إجمالي قيمة الأعمال عند 37 مليار فرنك سويسري (43 مليار دولار).
خطوة الفصل ستفتح في النهاية المجال لـ”هولسيم” لإدراج أعمالها بأميركا الشمالية بالولايات المتحدة، وفق ما أوردته“وول ستريت جورنال”. ومن المحتمل أن يقدم ذلك تقييماً أكثر جاذبية، مما يسمح للشركة بتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية باستخدام أسهمها الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة“سي آر إتش” (CRH Plc) المنافسة في مجال صناعة مواد البناء ومقرها دبلن، نقلت إدراج أسهمها إلى نيويورك في سبتمبر الماضي، وصعد سعر سهمها 24% تقريباً منذ ذلك الحين.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777104
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