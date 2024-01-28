هولسيم تجري مفاوضات لفصل أعمالها في أمريكا الشمالية

MENAFN - Al-Borsa News) تقترب شركة“هولسيم” (Holcim Ltd) من التوصل إلى اتفاق لفصل أعمالها في أميركا الشمالية، والتي قد تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، وفق ما نشرته صحيفة“وول ستريت جورنال”.

الصحيفة نقلت عن مصادر لم تحددها، وصفتهم بأنهم على علم بالخطط، أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل. وأضافت أنه ليس هناك ما يضمن تمكن الشركة من الوصول إلى التقييم المتوقع.

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تعد“هولسيم”، الواقع مقرها في مدينة تسوغ السويسرية، واحدة من أكبر موردي مواد البناء مثل الأسمنت في أميركا الشمالية. وشكلت المنطقة أكثر من ثلث إيرادات الشركة لعام 2022، كما أنها تتوسع بسرعة من خلال موجة استحواذات. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي جان جينيش، وافقت الشركة العام الماضي على شراء الشركة الأميركية“دورو لاست” (Duro-Last) العاملة في تصنيع أنظمة الأسقف التجارية، في صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار، واستحوذت على وحدة“فاير ستون بيلدنغ برودكتس” (Firestone Building Products) التابعة لشركة“بريدجستون كورب” في 2021 مقابل 3.4 مليار دولار.

ولم تستجب“هولسيم” على الفور لطلب التعليق على التقرير. لم تشهد أسهم الشركة تغيرات جوهرية على مدار السنوات العشر الماضية وتتداول حالياً بسعر 64.2 فرنك سويسري، مما يقدر إجمالي قيمة الأعمال عند 37 مليار فرنك سويسري (43 مليار دولار).

خطوة الفصل ستفتح في النهاية المجال لـ”هولسيم” لإدراج أعمالها بأميركا الشمالية بالولايات المتحدة، وفق ما أوردته“وول ستريت جورنال”. ومن المحتمل أن يقدم ذلك تقييماً أكثر جاذبية، مما يسمح للشركة بتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية باستخدام أسهمها الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة“سي آر إتش” (CRH Plc) المنافسة في مجال صناعة مواد البناء ومقرها دبلن، نقلت إدراج أسهمها إلى نيويورك في سبتمبر الماضي، وصعد سعر سهمها 24% تقريباً منذ ذلك الحين.





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