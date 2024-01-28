الكويت : الدولار الأمريكي يستقر عند 0.307 دينار واليورو ينخفض إلى 0.333

MENAFN - Al-Borsa News) استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.307 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.20% إلى مستوى 0.333 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.390 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 0.335 دينار كما استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

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يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

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