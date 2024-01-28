الكويت : الدولار الأمريكي يستقر عند 0.307 دينار واليورو ينخفض إلى 0.333

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.307 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.20% إلى مستوى 0.333 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.390 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 0.335 دينار كما استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.
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يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777103
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