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سامسونج تفتتح معمل أبحاث جديدا لتطوير الجيل التالي من ذاكرة دي-رام ثلاثية الأبعاد

1/28/2024 4:16:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنشأت شركة“سامسونج” للإلكترونيات الكورية الجنوبية، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، معمل أبحاث جديدا في الولايات المتحدة، للتركيز على تطوير الجيل التالي من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية“دي-رام” ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت مصادر في الصناعة الكورية الجنوبية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” اليوم الأحد – أن المختبر الجديد سيعمل تحت إشراف شركة حلول الأجهزة الأمريكية (Device Solutions America)، ومقرها في وادي السيليكون، والتي تشرف على إنتاج أشباه الموصلات لشركة“سامسونج” في الولايات المتحدة؛ حيث سيعمل على تطوير نموذج“دي-رام” محدث يسمح للشركة بتزعم سوق شرائح الذاكرة ثلاثية الأبعاد العالمية.

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وفي أكتوبر، قالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إنها تقوم بإعداد هياكل ثلاثية الأبعاد جديدة لذاكرة دي-رام يقل حجم الترانزستور فيها عن 10 نانومتر، مما يسمح بسعة أكبر للشريحة الواحدة بما يمكن أن يتجاوز 100 جيجابت.

وقد نجحت“سامسونج” في تسويق وبيع شرائح ذاكرة“ناند فلاش” العمودية ثلاثية الأبعاد لأول مرة في الصناعة في عام 2013.

المصدر:

MENAFN28012024000202011048ID1107777102

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