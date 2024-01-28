سامسونج تفتتح معمل أبحاث جديدا لتطوير الجيل التالي من ذاكرة دي-رام ثلاثية الأبعاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنشأت شركة“سامسونج” للإلكترونيات الكورية الجنوبية، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، معمل أبحاث جديدا في الولايات المتحدة، للتركيز على تطوير الجيل التالي من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية“دي-رام” ثلاثية الأبعاد.
وأوضحت مصادر في الصناعة الكورية الجنوبية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” اليوم الأحد – أن المختبر الجديد سيعمل تحت إشراف شركة حلول الأجهزة الأمريكية (Device Solutions America)، ومقرها في وادي السيليكون، والتي تشرف على إنتاج أشباه الموصلات لشركة“سامسونج” في الولايات المتحدة؛ حيث سيعمل على تطوير نموذج“دي-رام” محدث يسمح للشركة بتزعم سوق شرائح الذاكرة ثلاثية الأبعاد العالمية.
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وفي أكتوبر، قالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إنها تقوم بإعداد هياكل ثلاثية الأبعاد جديدة لذاكرة دي-رام يقل حجم الترانزستور فيها عن 10 نانومتر، مما يسمح بسعة أكبر للشريحة الواحدة بما يمكن أن يتجاوز 100 جيجابت.
وقد نجحت“سامسونج” في تسويق وبيع شرائح ذاكرة“ناند فلاش” العمودية ثلاثية الأبعاد لأول مرة في الصناعة في عام 2013.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777102
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