واردات كوريا الجنوبية من المأكولات البحرية اليابانية تسجل أكبر انخفاض في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات في سول اليوم الأحد أن واردات كوريا الجنوبية من المأكولات البحرية اليابانية سجلت أكبر انخفاض على أساس سنوي في العام الماضي منذ عام 2012، بعد عام من حادث“فوكوشيما” النووي.

وأوضحت البيانات التي جمعتها دائرة الجمارك الكورية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” – أن كوريا الجنوبية استوردت أسماكا ومحاريات يابانية بقيمة إجمالية 151.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض بنسبة 12.8% عن العام السابق.

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وكان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 2012، عندما انخفضت واردات كوريا الجنوبية من المأكولات اليابانية بنسبة 33.3% على أساس سنوي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد أن تعطلت محطة“فوكوشيما دايتشي” للطاقة النووية بسبب الزلزال المدمر والتسونامي في عام 2011.

وفي عام 2013، حظرت كوريا الجنوبية جميع واردات المأكولات الحرية من 8 محافظات يابانية تقع بالقرب من“فوكوشيما”.

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