واردات كوريا الجنوبية من المأكولات البحرية اليابانية تسجل أكبر انخفاض في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات في سول اليوم الأحد أن واردات كوريا الجنوبية من المأكولات البحرية اليابانية سجلت أكبر انخفاض على أساس سنوي في العام الماضي منذ عام 2012، بعد عام من حادث“فوكوشيما” النووي.
وأوضحت البيانات التي جمعتها دائرة الجمارك الكورية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية” يونهاب” – أن كوريا الجنوبية استوردت أسماكا ومحاريات يابانية بقيمة إجمالية 151.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض بنسبة 12.8% عن العام السابق.
موضوعات متعلقة
“الضرائب”: ممولو المرحلتين الفرعيتين“الثالثة والرابعة” ملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية أول فبراير تايلاند والصين توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين جوتيريش يدعو لدعم الأونروا بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت
وكان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 2012، عندما انخفضت واردات كوريا الجنوبية من المأكولات اليابانية بنسبة 33.3% على أساس سنوي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد أن تعطلت محطة“فوكوشيما دايتشي” للطاقة النووية بسبب الزلزال المدمر والتسونامي في عام 2011.
وفي عام 2013، حظرت كوريا الجنوبية جميع واردات المأكولات الحرية من 8 محافظات يابانية تقع بالقرب من“فوكوشيما”.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.