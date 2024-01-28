زيادة مبيعات مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات 17.6% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات، إنها باعت حوالي 1.7 مليون مركبة في عام 2023، بزيادة 17.6% على أساس سنوي، محققة إيرادات سنوية بلغت حوالي 480.3 مليار يوان (حوالي 67.58 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي.
و أعلنت الشركة في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة الأنباء الصينية”شينخوا”، زيادة بنسبة 73.5% على أساس سنوي في صادراتها من المركبات التي بلغ مجموعها 190 ألف مركبة في العام الماضي،و سجلت سيارات الشركة الشهيرة التي تحمل العلامة التجارية“بكين” زيادة في المبيعات بنسبة 60 % خلال عام 2023، فيما ارتفعت مبيعاتها خارج البلاد بأكثر من الضعف عن عام 2022.
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وواصلت الشركة توسيع بصمتها الدولية في عام 2023، حيث حصلت شركة“بيتشي فوتون” التابعة لشركة مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات، على طلبيات لشراء أكثر من ألفي حافلة تعمل بالطاقة الجديدة في السوق الهندية، في حين تم تشغيل أول قاعدة لإنتاج سيارات الركاب في الخارج للشركة في جنوب أفريقيا خلال العام الماضي.
وتغطي أعمال الشركة حالياً 49 دولة ومنطقة حول العالم.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777099
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