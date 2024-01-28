زيادة مبيعات مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات 17.6% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات، إنها باعت حوالي 1.7 مليون مركبة في عام 2023، بزيادة 17.6% على أساس سنوي، محققة إيرادات سنوية بلغت حوالي 480.3 مليار يوان (حوالي 67.58 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي.

و أعلنت الشركة في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة الأنباء الصينية”شينخوا”، زيادة بنسبة 73.5% على أساس سنوي في صادراتها من المركبات التي بلغ مجموعها 190 ألف مركبة في العام الماضي،و سجلت سيارات الشركة الشهيرة التي تحمل العلامة التجارية“بكين” زيادة في المبيعات بنسبة 60 % خلال عام 2023، فيما ارتفعت مبيعاتها خارج البلاد بأكثر من الضعف عن عام 2022.

موضوعات“الضرائب”: ممولو المرحلتين الفرعيتين“الثالثة والرابعة” ملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية أول فبراير تايلاند والصين توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين جوتيريش يدعو لدعم الأونروا بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت

وواصلت الشركة توسيع بصمتها الدولية في عام 2023، حيث حصلت شركة“بيتشي فوتون” التابعة لشركة مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات، على طلبيات لشراء أكثر من ألفي حافلة تعمل بالطاقة الجديدة في السوق الهندية، في حين تم تشغيل أول قاعدة لإنتاج سيارات الركاب في الخارج للشركة في جنوب أفريقيا خلال العام الماضي.

وتغطي أعمال الشركة حالياً 49 دولة ومنطقة حول العالم.

المصدر: