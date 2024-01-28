Sunday, 28 January 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3.88 تريليون دولار قيمة صندوق الاكتتاب العام بالصين بنهاية 2023

1/28/2024 4:16:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن الأصول التابعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام بالصين بلغت 27.6 تريليون يوان (حوالي 3.88 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية عام 2023.

و أوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة ألأنباء الصينية”شينخوا”، أنه وحتى نهاية العام الماضي، تم تشغيل إجمالي 11528 صندوق اكتتاب عام من قبل 145 شركة لإدارة الصناديق، كما أن حجم الصناديق المغلقة بلغ 3.8 تريليون يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المفتوحة بلغ نحو 23.8 تريليون يوان.

موضوعات متعلقة “الضرائب”: ممولو المرحلتين الفرعيتين“الثالثة والرابعة” ملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية أول فبراير تايلاند والصين توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين جوتيريش يدعو لدعم الأونروا بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت

وذكرت الجمعية أن من بين الشركات الـ145 لإدارة الأصول، 49 منها شركات ممولة أجنبياً و96 منها شركات محلية.

المصدر:

MENAFN28012024000202011048ID1107777098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث