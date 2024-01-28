3.88 تريليون دولار قيمة صندوق الاكتتاب العام بالصين بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن الأصول التابعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام بالصين بلغت 27.6 تريليون يوان (حوالي 3.88 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية عام 2023.
و أوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة ألأنباء الصينية”شينخوا”، أنه وحتى نهاية العام الماضي، تم تشغيل إجمالي 11528 صندوق اكتتاب عام من قبل 145 شركة لإدارة الصناديق، كما أن حجم الصناديق المغلقة بلغ 3.8 تريليون يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المفتوحة بلغ نحو 23.8 تريليون يوان.
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وذكرت الجمعية أن من بين الشركات الـ145 لإدارة الأصول، 49 منها شركات ممولة أجنبياً و96 منها شركات محلية.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777098
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