3.88 تريليون دولار قيمة صندوق الاكتتاب العام بالصين بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن الأصول التابعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام بالصين بلغت 27.6 تريليون يوان (حوالي 3.88 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية عام 2023.

و أوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة ألأنباء الصينية”شينخوا”، أنه وحتى نهاية العام الماضي، تم تشغيل إجمالي 11528 صندوق اكتتاب عام من قبل 145 شركة لإدارة الصناديق، كما أن حجم الصناديق المغلقة بلغ 3.8 تريليون يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المفتوحة بلغ نحو 23.8 تريليون يوان.

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وذكرت الجمعية أن من بين الشركات الـ145 لإدارة الأصول، 49 منها شركات ممولة أجنبياً و96 منها شركات محلية.

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