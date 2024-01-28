2.89 تريليون دولار حجم تداول سوق الصرف الأجنبي في الصين في ديسمبر 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، أن سوق الصرف الأجنبي في الصين شهدت حجم تداول بلغ 20.54 تريليون يوان (حوالي 2.89 تريليون دولار أمريكي) خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة ألأنباء الصينية”شينخوا” ،إن إجمالي حجم صفقات الصرف الأجنبي بين البنوك وعملائها بلغ 3.36 تريليون يوان، في حين بلغ إجمالي حجم التداول لصفقات الصرف الأجنبي بين البنوك 17.18 تريليون يوان ،ومن حيث المنتجات، بلغ حجم الصفقات التراكمية للسوق الفورية 7.07 تريليون يوان، في حين بلغ حجم سوق المشتقات 13.47 تريليون يوان.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير وديسمبر من العام الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول لسوق الصرف الأجنبي في الصين 252.58 تريليون يوان.

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