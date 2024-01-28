2.89 تريليون دولار حجم تداول سوق الصرف الأجنبي في الصين في ديسمبر 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، أن سوق الصرف الأجنبي في الصين شهدت حجم تداول بلغ 20.54 تريليون يوان (حوالي 2.89 تريليون دولار أمريكي) خلال شهر ديسمبر الماضي.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة ألأنباء الصينية”شينخوا” ،إن إجمالي حجم صفقات الصرف الأجنبي بين البنوك وعملائها بلغ 3.36 تريليون يوان، في حين بلغ إجمالي حجم التداول لصفقات الصرف الأجنبي بين البنوك 17.18 تريليون يوان ،ومن حيث المنتجات، بلغ حجم الصفقات التراكمية للسوق الفورية 7.07 تريليون يوان، في حين بلغ حجم سوق المشتقات 13.47 تريليون يوان.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير وديسمبر من العام الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول لسوق الصرف الأجنبي في الصين 252.58 تريليون يوان.
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