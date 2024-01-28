Sunday, 28 January 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2.89 تريليون دولار حجم تداول سوق الصرف الأجنبي في الصين في ديسمبر 2023

1/28/2024 4:16:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، أن سوق الصرف الأجنبي في الصين شهدت حجم تداول بلغ 20.54 تريليون يوان (حوالي 2.89 تريليون دولار أمريكي) خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد ،وفقا لوكالة ألأنباء الصينية”شينخوا” ،إن إجمالي حجم صفقات الصرف الأجنبي بين البنوك وعملائها بلغ 3.36 تريليون يوان، في حين بلغ إجمالي حجم التداول لصفقات الصرف الأجنبي بين البنوك 17.18 تريليون يوان ،ومن حيث المنتجات، بلغ حجم الصفقات التراكمية للسوق الفورية 7.07 تريليون يوان، في حين بلغ حجم سوق المشتقات 13.47 تريليون يوان.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير وديسمبر من العام الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول لسوق الصرف الأجنبي في الصين 252.58 تريليون يوان.

موضوعات متعلقة “الضرائب”: ممولو المرحلتين الفرعيتين“الثالثة والرابعة” ملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية أول فبراير تايلاند والصين توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين جوتيريش يدعو لدعم الأونروا بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت المصدر:

MENAFN28012024000202011048ID1107777097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث