تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1033 شاحنة و70 سيارة.

وأضاف المركز – في بيان صادر اليوم – أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و637 شاحنة و59 سيارة..فيما شملت حركة الصادرات 60000 طن بضائع، و396 شاحنة و11 سيارة.

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وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل ومغادرة السفينة SPAR ARIES وعلى متنها 50000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين دليلة والحرية 2.

كما تم تداول 4120 طن بضائع و377 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، وآيلة، وكوين نفرتيتي وبريدج..وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1570 راكبا بموانئها.

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