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الحديد والصلب للمناجم تربح 73.8 مليون جنيه في النصف الأول

1/28/2024 4:16:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 73.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 69.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 166.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

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وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 31.9 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال نوفمبر بلغت 31.8 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 35.3 ألف جنيه.

وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 38% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 28.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 20.56 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 69.89 مليون جنيه، مقابل 58.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 15.7 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال سبتمبر بلغت 15.69 مليون جنيه.

وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 32.43 ألف جنيه.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، توزيع 29.3 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 10 قروش للسهم عن أرباح العام الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 2022- 2023.

وتبلغ حصة الشركة القابضة من توزيعات المساهمين نحو 24.2 مليون جنيه.

ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 214.5% خلال العام المالي 2022-2023، لتصل 127.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 40.6 مليون جنيه في العام المقارن.

وزادت الإيرادات لتصل إلى 309.9 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.2 مليون جنيه في العام المقارن.

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