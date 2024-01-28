جوتيريش يدعو لدعم الأونروا بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت

MENAFN - Al-Borsa News) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت، وناشد بقوة الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرار عمليات الأونروا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الإسرائيلية الخطيرة للغاية بمشاركة 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

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وقال جوتيريش“إن من بين الأشخاص ال(12)، تسعة تم – على الفور- التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتأكد مصرع شخص، فيما يجرى استيضاح هوية الشخصين الآخرين”.

وأضاف“أن الأعمال البغيضة المزعومة لأولئك الموظفين لابد وأن تكون لها عواقب. ولكن يجب ألا يعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة”.. مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.

وأوضح الأمين العام أن 2 مليون مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومي على قيد الحياة.. مشيرا إلى أن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم خلال شهر فبراير المقبل.

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