جوتيريش يدعو لدعم الأونروا بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، بعد تعليق 9 دول تمويلها بشكل مؤقت، وناشد بقوة الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرار عمليات الأونروا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الإسرائيلية الخطيرة للغاية بمشاركة 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
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وقال جوتيريش“إن من بين الأشخاص ال(12)، تسعة تم – على الفور- التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتأكد مصرع شخص، فيما يجرى استيضاح هوية الشخصين الآخرين”.
وأضاف“أن الأعمال البغيضة المزعومة لأولئك الموظفين لابد وأن تكون لها عواقب. ولكن يجب ألا يعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة”.. مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.
وأوضح الأمين العام أن 2 مليون مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومي على قيد الحياة.. مشيرا إلى أن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم خلال شهر فبراير المقبل.
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777094
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