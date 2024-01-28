استقالة رئيس مجلس إدارة الشمس للإسكان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة الشمس للإسكان والتعمير، على استقالة أسامة الحسيني حمد سلامة من عضوية ورئاسة مجلس الإدارة“غير تنفيذي”.
وقررت الشركة تكليف محمد أحمد جلال للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين العرض على الجمعية العامة في أول انعقاد لها.
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وكانت وافقت شركة الشمس للإسكان والتعمير، على السير في الإجراءات التنفيذية لأعمال تطوير 11 عمارة سكنية بمشروع الشركة“جاردينيا الشمس” بمدينة 6 أكتوبر.
وتقرر فتح باب البيع على نصيب“الشمس للإسكان” لعدد 97 وحدة سكنية بمشروع مشاركة 21 عمارة سكنية بالمرحلة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر مع شركة“ميراد” العقارية.
كما اعتمدت الشركة المشاركة مع مطور عقاري على قطع الأراضي الخدمية بالحيز السكني بمشروعها في مدينة 6 أكتوبر.
وقررت الشركة إجراء مناقشة إنشاء شركة لإدارة وصيانة مشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر، لمزيد من الدراسة.
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