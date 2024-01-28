استقالة رئيس مجلس إدارة الشمس للإسكان

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة الشمس للإسكان والتعمير، على استقالة أسامة الحسيني حمد سلامة من عضوية ورئاسة مجلس الإدارة“غير تنفيذي”.

وقررت الشركة تكليف محمد أحمد جلال للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين العرض على الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

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وكانت وافقت شركة الشمس للإسكان والتعمير، على السير في الإجراءات التنفيذية لأعمال تطوير 11 عمارة سكنية بمشروع الشركة“جاردينيا الشمس” بمدينة 6 أكتوبر.

وتقرر فتح باب البيع على نصيب“الشمس للإسكان” لعدد 97 وحدة سكنية بمشروع مشاركة 21 عمارة سكنية بالمرحلة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر مع شركة“ميراد” العقارية.

كما اعتمدت الشركة المشاركة مع مطور عقاري على قطع الأراضي الخدمية بالحيز السكني بمشروعها في مدينة 6 أكتوبر.

وقررت الشركة إجراء مناقشة إنشاء شركة لإدارة وصيانة مشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر، لمزيد من الدراسة.