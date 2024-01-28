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البورصة ترتفع 0.59% في المستهل بتداولات 232 مليون جنيه

1/28/2024 4:16:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من المصريين بقيمة 7.9 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 27830 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6660 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 9423 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.99% ليصل لمستوى 34219 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 232 مليون جنيه، من خلال تداول 58.2 مليون سهم، بتنفيذ 10.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 8 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 7.1 مليون جنيه، و782.7 الف جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 7.9 مليون جنيه على التوالى.

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