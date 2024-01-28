البورصة ترتفع 0.59% في المستهل بتداولات 232 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من المصريين بقيمة 7.9 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 27830 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6660 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 9423 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.99% ليصل لمستوى 34219 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 232 مليون جنيه، من خلال تداول 58.2 مليون سهم، بتنفيذ 10.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 8 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 7.1 مليون جنيه، و782.7 الف جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 7.9 مليون جنيه على التوالى.
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