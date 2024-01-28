الإسكان تبحث تأسيس شركة مع CSCEC الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة تستهدف تأسيس شركة مع شركة CSCEC الصينية، لتكون قاعدة انطلاق للعمل فى مشروعات مختلفة سواءً فى المشروعات التى تملكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمشروعات المشتركة داخل مصر أو خارجها.

والتقى وزير الإسكان، مع تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات“CSCEC”، ولى يونغ مينغ، نائب المدير العام للشركة، ومسئولى الشركة، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين.

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وأكد تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، أن مصر أكبر شريك للشركة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفى السنوات الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا فى مجالات التعاون مع مصر.

ولفت شيوان، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة واجهته الكثير من التحديات والصعوبات، ورغم ذلك بدأنا مرحلة التسليم المبدئى للأبراج.

وأضاف شيوان، أنه يشعر بالجدية من الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع، وفعالية وزارة الإسكان، وأن التعاون بين الطرفين مثمر ومربح للجانبين المصرى والصيني، سواء فى تقوية الاقتصاد المصري، أو فى نشاط الشركة الصينية، لافتاً إلى أن زيارة وزير الإسكان لمقر الشركة تعطيهم أملاً ودعماً كبيرا.

وأوضح رئيس شركة CSCEC الصينية، أن الحكومة الصينية تهتم بهذا المشروع، وكل فترة نقدم تقريراً للحكومة بهذا الشأن، ونشعر بفخر فى تنفيذ هذا المشروع المهم الذى يعد علامة مميزة للعلاقات المصرية الصينية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك تعاونا مشتركا فى مشروعين كبيرين يمثلان علامة مميزة فى العمران فى مصر حالياً، ونعمل على تطوير مجالات التعاون بيننا، مضيفاً أن الأسباب الرئيسية لزيارة مقر الشركة الصينية CSCEC ، هو التعرف على إمكانات الشركة فى إدارة وتشغيل وتسويق المناطق المركزية للأعمال، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات مع الجهات الممولة للمشروع.

ولفت الجزار إلى أن التعاون مع الشركة لا يستهدف الإدارة والتشغيل للمنطقة المركزية للأعمال فقط، ولكن الهدف تأسيس شركة مع شركة CSCEC الصينية، على أن تكون هذه الشركة قاعدة انطلاق للعمل فى مشروعات مختلفة سواءً فى المشروعات التى تملكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمشروعات المشتركة داخل مصر أو خارجها، ولذا الهدف الأكبر هو تعظيم هذه الشركة والاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى ستحتاج بالفعل إلى أعمال إدارة وتشغيل وصيانة.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية مهتمة بالمناطق المركزية للأعمال، ونعمل على إصدار مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار لهذه المناطق، وعلى الرغم من التحديات التى واجهت الشركة فعلينا بذل المزيد من الجهد للانتهاء من هذا المشروع.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، أنشطة هيئة المجتمعات العمرانية، والموارد التى يتم تحصيلها سواء بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وما تملكه من إمكانات متميزة وكوادر فنية، مؤكداً أن الشركة الصينية تعتبر شريكاً رئيسياً لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أهمية التواصل واستمرار الدعم فى المشروعات التى يتم تنفيذها معاً.