الإسكان تبحث تأسيس شركة مع CSCEC الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة تستهدف تأسيس شركة مع شركة CSCEC الصينية، لتكون قاعدة انطلاق للعمل فى مشروعات مختلفة سواءً فى المشروعات التى تملكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمشروعات المشتركة داخل مصر أو خارجها.
والتقى وزير الإسكان، مع تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات“CSCEC”، ولى يونغ مينغ، نائب المدير العام للشركة، ومسئولى الشركة، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين.
موضوعات متعلقة
استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات الأسبوعية البورصة ترتفع 0.59% في المستهل بتداولات 232 مليون جنيه “الإسكان”: طرح وحدات فى“العبور” و”أسيوط” الجديدتين لمن لم يحالفهم الحظ بالطرح السابق
وأكد تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، أن مصر أكبر شريك للشركة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفى السنوات الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا فى مجالات التعاون مع مصر.
ولفت شيوان، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة واجهته الكثير من التحديات والصعوبات، ورغم ذلك بدأنا مرحلة التسليم المبدئى للأبراج.
وأضاف شيوان، أنه يشعر بالجدية من الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع، وفعالية وزارة الإسكان، وأن التعاون بين الطرفين مثمر ومربح للجانبين المصرى والصيني، سواء فى تقوية الاقتصاد المصري، أو فى نشاط الشركة الصينية، لافتاً إلى أن زيارة وزير الإسكان لمقر الشركة تعطيهم أملاً ودعماً كبيرا.
وأوضح رئيس شركة CSCEC الصينية، أن الحكومة الصينية تهتم بهذا المشروع، وكل فترة نقدم تقريراً للحكومة بهذا الشأن، ونشعر بفخر فى تنفيذ هذا المشروع المهم الذى يعد علامة مميزة للعلاقات المصرية الصينية.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك تعاونا مشتركا فى مشروعين كبيرين يمثلان علامة مميزة فى العمران فى مصر حالياً، ونعمل على تطوير مجالات التعاون بيننا، مضيفاً أن الأسباب الرئيسية لزيارة مقر الشركة الصينية CSCEC ، هو التعرف على إمكانات الشركة فى إدارة وتشغيل وتسويق المناطق المركزية للأعمال، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات مع الجهات الممولة للمشروع.
ولفت الجزار إلى أن التعاون مع الشركة لا يستهدف الإدارة والتشغيل للمنطقة المركزية للأعمال فقط، ولكن الهدف تأسيس شركة مع شركة CSCEC الصينية، على أن تكون هذه الشركة قاعدة انطلاق للعمل فى مشروعات مختلفة سواءً فى المشروعات التى تملكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمشروعات المشتركة داخل مصر أو خارجها، ولذا الهدف الأكبر هو تعظيم هذه الشركة والاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى ستحتاج بالفعل إلى أعمال إدارة وتشغيل وصيانة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية مهتمة بالمناطق المركزية للأعمال، ونعمل على إصدار مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار لهذه المناطق، وعلى الرغم من التحديات التى واجهت الشركة فعلينا بذل المزيد من الجهد للانتهاء من هذا المشروع.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، أنشطة هيئة المجتمعات العمرانية، والموارد التى يتم تحصيلها سواء بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وما تملكه من إمكانات متميزة وكوادر فنية، مؤكداً أن الشركة الصينية تعتبر شريكاً رئيسياً لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أهمية التواصل واستمرار الدعم فى المشروعات التى يتم تنفيذها معاً.
MENAFN28012024000202011048ID1107777091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.