استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات الأسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد بداية التعاملات الاسبوعية في البنوك المصرية .

وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية” اليورو” تباينا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الأوروبية 33.25 جنيه للشراء و 33.57 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.36 جنيه للشراء ، و 33.69 جنيه للبيع .

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.57 جنيهًا للشراء ، 33.72 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بداية التعاملات بالبنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الإسترليني 38.97 جنيه للشراء و 39.35 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.10 جنيه للشراء ، و39.48 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.27 جنيه للشراء 39.45 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 100.00جنيه للشراء و 100.24 جنيه للبيع .. وفقا لبنك مصر .

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