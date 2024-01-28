39.3 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 39.3 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال ديسمبر بلغت 39.28 مليون جنيه.
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وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 21 ألف جنيه.
ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 73.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 69.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 166.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 31.9 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال نوفمبر بلغت 31.8 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 35.3 ألف جنيه.
وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 38% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 28.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 20.56 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 69.89 مليون جنيه، مقابل 58.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 15.7 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الشركة، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال سبتمبر بلغت 15.69 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد – سمالوط سجلت نحو 32.43 ألف جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، توزيع 29.3 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 10 قروش للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 2022- 2023.
وتبلغ حصة الشركة القابضة من توزيعات المساهمين نحو 24.2 مليون جنيه.
ارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 214.5% خلال العام المالي 2022-2023، لتصل 127.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 40.6 مليون جنيه في العام المقارن.
وزادت الإيرادات لتصل إلى 309.9 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.2 مليون جنيه في العام المقارن.
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