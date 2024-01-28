تايلاند والصين توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت تايلاند والصين ، اليوم الأحد ، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس هذا العام.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية عن وزير الخارجية الصيني وانج يي قوله إن الاتفاقية لن تفيد السياحة في تايلاند والسائحين الصينيين فحسب بل ستعزز أيضا التفاهم المتبادل بين الشعبين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا في بانكوك عقب توقيع الاتفاق.

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وكانت تايلاند قد منحت الزوار القادمين من الصين سابقا إعفاء مؤقت من التأشيرة من المقرر أن ينتهي في 29 فبراير 2024 .. وتهدف تايلاند إلى جذب 8 ملايين سائح من الصين هذا العام.

وقد بدأ وانج زيارة لتايلاند يوم 26 من الشهر الجاري ومن المقرر أن تنتهي يوم غد (الإثنين) الموافق 29 يناير .. وقد عقد جولة جديدة من الاجتماعات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بانكوك على مدار اليومين الماضيين.

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