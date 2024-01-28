الضرائب: ممولو المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية أول فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ( من المرحلة الرئيسية الرابعة ) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وطالبت عبد العال، في بيان اليوم، الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.

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وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها ، فهى مكملة لعملية التحول الرقمي، مشيرة إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة) ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS، وذلك لتعاملات B2C ، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.

وأفادت أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص ، ورد الضريبة ، وتقديم الإقرارات الضريبية.

ولفتت إلى أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ، ويُمكن التحقق منه رقميًا ، وغير قابل للتلاعب ، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال .

ونوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع إيصالات متخصصة بالاضافة إلى الإيصال العام ، وأنواع الإيصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة ، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل ، الإيصال الخاص بخدمات الترفية ، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية ، الإيصال الخاص بالخدمات العامة ، إيصال المرافق ، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية ، الإيصال الخاص بالتعليم ، الإيصال الخاص بخدمات الشحن .

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي :

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