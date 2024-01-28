الضرائب: ممولو المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية أول فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ( من المرحلة الرئيسية الرابعة ) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من أول فبراير المقبل.
وطالبت عبد العال، في بيان اليوم، الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
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وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها ، فهى مكملة لعملية التحول الرقمي، مشيرة إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة) ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS، وذلك لتعاملات B2C ، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.
وأفادت أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص ، ورد الضريبة ، وتقديم الإقرارات الضريبية.
ولفتت إلى أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ، ويُمكن التحقق منه رقميًا ، وغير قابل للتلاعب ، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال .
ونوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع إيصالات متخصصة بالاضافة إلى الإيصال العام ، وأنواع الإيصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة ، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل ، الإيصال الخاص بخدمات الترفية ، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية ، الإيصال الخاص بالخدمات العامة ، إيصال المرافق ، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية ، الإيصال الخاص بالتعليم ، الإيصال الخاص بخدمات الشحن .
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي :
المصدر:
MENAFN28012024000202011048ID1107777087
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