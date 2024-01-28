تحديث جديد وعاجل لـآيفون بعد اكتشاف 15 مشكلة أمنية

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN-
طرحت شركة ((آبل)) الأمريكية تحديثاً جديداً وعاجلاً ودعت ملايين المستخدمين إلى تثبيته على هواتفهم سريعاً، وذلك من أجل تجنب 15 مشكلة أمنية تم اكتشافها في نظام التشغيل وتهدد سلامة المستخدمين وأمانهم.
وحسب تقرير نشرته جريدة ((دايلي ميل)) البريطانية،
فقد حثت شركة ((آبل)) جميع مستخدمي ((آيفون)) على تنزيل آخر تحديث لنظام ((iOS 17)) بعد أن اكتشف عملاق التكنولوجيا 15 مشكلة أمنية ربما تكون قد كشفت بيانات المستخدمين الحساسة.
وطرح عملاق التكنولوجيا نظام التشغيل المحدث الذي يحمل اسم ((iOS 17.3)) قبل أيام مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء.
وتم اكتشاف إحدى ثغرات الاستغلال في ((Mail Search)) حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في المتصفح ((سفاري)) والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئياً في الإعدادات. وتقول ((دايلي ميل)) إن البرنامج المحدث ليس كله تغطية للثغرات السابقة، حيث يتضمن حماية الأجهزة المسروقة الجديدة، والتي تعد بمنع مجرمي الإنترنت من قفل مستخدمي ((آيفون)) من حساباتهم في حالة سرقة الهاتف الذكي.
وأشارت شركة ((آبل)) في الإعلان عن النظام المحدث الجديد إلى أنها ((لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات)).
والإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة ((آيفون)) و((آيباد)) التي واجهت نفس الأخطاء التي تركت بيانات المستخدمين عرضة للصوص السيبرانيين.
وبالإضافة إلى المشاكل في ((ميل سيرتش)) و((سفاري)) فقد تم العثور على عيوب في ((WebKit)) وهو محرك المتصفح الذي يشغل برنامج ((سفاري)).
وقالت ((آبل)) في الإعلان المتعلق بالنظام المحدث إنه ((قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل ضار قادرة على أخذ بصمة المستخدم)). في حين أن ثلاث مشاكل أخرى في محرك المتصفح ربما تكون قد أدت إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عند معالجة محتوى الويب.
وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في ((تايم زون)) والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.
ويمكن للمستخدمين تحديث أجهزة ((آيفون)) و((آيباد)) الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم تنشيط التنزيل لنظام التشغيل الجديد.
وبينما تحث شركة ((آبل)) المستخدمين على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل ((iOS)) لإصلاح الأخطاء، فإن نظام التشغيل يتضمن أيضاً ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات ((آبل)) منذ سنوات.
وحسب هذه الميزة الجديدة فإذا اكتشف الجهاز موقعاً غير معروف له فسوف يطلب ((FaceID)) من أجل فتح الجهاز. وسيُطلب من المستخدمين إجراء مسحين ضوئيين للوجه وللبصمة بفارق ساعة واحدة لفتح الجهاز.
ولتنشيط حماية الأجهزة المسروقة، ينتقل المستخدمون إلى الإعدادات، ثم ((Face ID)) وكلمات المرور حيث يمكنهم تشغيل الميزة.
ويتضمن نظام ((iOS 17.3)) الجديد أيضاً ((إير بلاي)) لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع موديلات ((آيفون 14)) و((آيفون 15)).
وتم أيضاً طرح قوائم تشغيل الموسيقى التعاونية الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين دعوة الأصدقاء للانضمام إلى القوائم الذين يمكنهم إزالة الأغاني وإضافتها وإعادة ترتيبها، وذلك على غرار طريقة عمل ((سبوتيفاي)).
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