تحديث جديد وعاجل لـآيفون بعد اكتشاف 15 مشكلة أمنية

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN-طرحت شركة ((آبل)) الأمريكية تحديثاً جديداً وعاجلاً ودعت ملايين المستخدمين إلى تثبيته على هواتفهم سريعاً، وذلك من أجل تجنب 15 مشكلة أمنية تم اكتشافها في نظام التشغيل وتهدد سلامة المستخدمين وأمانهم.

وحسب تقرير نشرته جريدة ((دايلي ميل)) البريطانية،

فقد حثت شركة ((آبل)) جميع مستخدمي ((آيفون)) على تنزيل آخر تحديث لنظام ((iOS 17)) بعد أن اكتشف عملاق التكنولوجيا 15 مشكلة أمنية ربما تكون قد كشفت بيانات المستخدمين الحساسة.

وطرح عملاق التكنولوجيا نظام التشغيل المحدث الذي يحمل اسم ((iOS 17.3)) قبل أيام مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء.

وتم اكتشاف إحدى ثغرات الاستغلال في ((Mail Search)) حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في المتصفح ((سفاري)) والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئياً في الإعدادات. وتقول ((دايلي ميل)) إن البرنامج المحدث ليس كله تغطية للثغرات السابقة، حيث يتضمن حماية الأجهزة المسروقة الجديدة، والتي تعد بمنع مجرمي الإنترنت من قفل مستخدمي ((آيفون)) من حساباتهم في حالة سرقة الهاتف الذكي.

وأشارت شركة ((آبل)) في الإعلان عن النظام المحدث الجديد إلى أنها ((لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات)).

والإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة ((آيفون)) و((آيباد)) التي واجهت نفس الأخطاء التي تركت بيانات المستخدمين عرضة للصوص السيبرانيين.

وبالإضافة إلى المشاكل في ((ميل سيرتش)) و((سفاري)) فقد تم العثور على عيوب في ((WebKit)) وهو محرك المتصفح الذي يشغل برنامج ((سفاري)).

وقالت ((آبل)) في الإعلان المتعلق بالنظام المحدث إنه ((قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل ضار قادرة على أخذ بصمة المستخدم)). في حين أن ثلاث مشاكل أخرى في محرك المتصفح ربما تكون قد أدت إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عند معالجة محتوى الويب.

وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في ((تايم زون)) والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.

ويمكن للمستخدمين تحديث أجهزة ((آيفون)) و((آيباد)) الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم تنشيط التنزيل لنظام التشغيل الجديد.

وبينما تحث شركة ((آبل)) المستخدمين على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل ((iOS)) لإصلاح الأخطاء، فإن نظام التشغيل يتضمن أيضاً ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات ((آبل)) منذ سنوات.

وحسب هذه الميزة الجديدة فإذا اكتشف الجهاز موقعاً غير معروف له فسوف يطلب ((FaceID)) من أجل فتح الجهاز. وسيُطلب من المستخدمين إجراء مسحين ضوئيين للوجه وللبصمة بفارق ساعة واحدة لفتح الجهاز.

ولتنشيط حماية الأجهزة المسروقة، ينتقل المستخدمون إلى الإعدادات، ثم ((Face ID)) وكلمات المرور حيث يمكنهم تشغيل الميزة.

ويتضمن نظام ((iOS 17.3)) الجديد أيضاً ((إير بلاي)) لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع موديلات ((آيفون 14)) و((آيفون 15)).

وتم أيضاً طرح قوائم تشغيل الموسيقى التعاونية الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين دعوة الأصدقاء للانضمام إلى القوائم الذين يمكنهم إزالة الأغاني وإضافتها وإعادة ترتيبها، وذلك على غرار طريقة عمل ((سبوتيفاي)).



