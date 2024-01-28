رئيس وزراء اسكتلندا: سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية

رئيس وزراء اسكتلندا: سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية
التاريخ
1/28/2024 4:13:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أدنبرة/PNN- قال رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، إن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي.
وأضاف يوسف في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، أن الأونروا أكدت أنه سيتم التحقيق في جميع الادعاءات بشكل مستقل، مشددا على ضرورة أن تصل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون بالفعل بشدة.
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