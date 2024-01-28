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رئيس وزراء اسكتلندا: سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية

1/28/2024 4:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أدنبرة/PNN- قال رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، إن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي.

وأضاف يوسف في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، أن الأونروا أكدت أنه سيتم التحقيق في جميع الادعاءات بشكل مستقل، مشددا على ضرورة أن تصل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون بالفعل بشدة.

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