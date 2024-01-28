تجدد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت فجر اليوم الاحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مسيرة اسرائيلية شنت فجرا غارة مستهدفة تعاونية يملكها المواطن بلال غيث لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، ما أدى الى وقوع اضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية فضلا عن تضرر المباني المجاورة.
وأضافت أن الاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا تتعرض
منذ صباح اليوم،
لقصف مدفعي متقطع.
وكانت قوات الاحتلال، قد اطلقت الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.
وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني، والقرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في الجنوب.
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