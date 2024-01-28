تجدد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجددت فجر اليوم الاحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مسيرة اسرائيلية شنت فجرا غارة مستهدفة تعاونية يملكها المواطن بلال غيث لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، ما أدى الى وقوع اضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية فضلا عن تضرر المباني المجاورة.

وأضافت أن الاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا تتعرض

منذ صباح اليوم،

لقصف مدفعي متقطع.

وكانت قوات الاحتلال، قد اطلقت الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني، والقرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في الجنوب.