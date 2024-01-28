"الشارقة الإسلامي" يتيح إجراء المدفوعات الرقمية لعملائه عبر منصة "نقودي"

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 28/01/2024
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، عن إبرام اتفاقية شراكة نوعية مع شركة "نقودي"، بوابة المدفوعات والمزود الرائد للخدمات المالية ورائدة التكنولوجيا المالية والمملوكة لمجموعة "إماراتك"، بهدف تعزيز الخدمات المالية ومزايا الدفع الرقمي والإلكتروني المقدمة لقطاع الأعمال من عملاء المصرف من الشركات والأفراد.
قام بتوقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للمصرف كل من السيد حكم ابو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بمصرف الشارقة الإسلامي، والسيد زاهي قلاب الكلّاب، مدير عام شركة "نقودي"، بحضور مجموعة من موظفي الطرفين.
الوصول إلى حلول دفع رقمية إضافية لرسوم طيف واسع من الخدمات والمنتجات من خلال بوابة الدفع الرقمي
وفي هذا الإطار، قال سيد حكم ابو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بالمصرف: "يسعدنا انضمام نقودي إلى مجموعة شركائنا من مزودي الحلول المالية الرقمية بما يتماشى مع التزامنا بتنفيذ مبادرات نوعية تدعم عملية التوسع في توفير خدمات مصرفية رائدة وتنافسية، وتساهم في تقديم الدعم المتواصل لعملائنا لتسهيل وصولهم إلى حلول رقمية مبتكرة وتبسط عملياتهم التجارية اليومية. كما نهدف إلى حصول عملائنا على تشكيلة واسعة من خيارات الدفع السريعة والمناسبة والتي تسمح لهم بإدارة دفعاتهم بكل كفاءة وتتبعها بمنتهى السهولة، بالتعاون مع الشركات والمنصات ذات الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال".
وأوضح حكم، أن الشراكة مع منصة "نقودي" تشكل خطوة جديدة تعزز من القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا من تجار التجزئة ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات، وتتيح لهم الوصول إلى حلول دفع رقمية إضافية لرسوم مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات من خلال بوابة الدفع الرقمي التي توفرها المنصة، لتنضم إلى قائمة قنوات وبوابات الدفع المبتكرة والمتنوعة التي يخصصها المصرف لمختلف قطاعات الأعمال داخل الشارقة وخارجها، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الخاصة وتسوية حساباتهم وسداد مدفوعاتهم والفواتير الخاصة بها في إطار من الخصوصية والأمان والحماية، وبما ينعكس إيجابًا في سهولة إجراء عملياتهم وأنشطتهم التجارية المختلفة.
وبدوره قال، زاهي الكلّاب، مدير عام نقودي: نحن في نقودي ملتزمون بصقل تجارب الدفع الرقمي بالتعاون مع البنوك الاستراتيجية. شراكتنا مع مصرف الشارقة الإسلامي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الخدمات المالية للأعمال والأفراد. نحن نؤمن بأهمية توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية الرقمية، بهدف تمكين العملاء ومنحهم القدرة على الإستفادة من حلول الدفع بطريقة بسيطة وسهلة. يعكس هذا التعاون التزامنا بالابتكار وتوجيه الخدمات نحو العملاء، وتوفير بوابة إلى مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمي. معًا مع مصرف الشارقة الإسلامي، نبدأ رحلة لتبسيط المعاملات، مع ضمان الخصوصية والأمان والكفاءة للأعمال في الشارقة وخارجها.
MENAFN28012024005141011673ID1107776941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.