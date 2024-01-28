مجلس سيدات أعمال دبي يحدد الخطط المالية واستراتيجيات الأعمال وشبكة المعارف كركائز أساسية في رحلة ريادة الأعمال

(MENAFN
- Misbar Communications) دبي، 26 يناير 2024:
اختتم مجلس سيدات أعمال دبي فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمه بالتعاون مع نادي المرأة التابع لجمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات، وركز من خلاله على سبل تعزيز مفهوم ريادة الأعمال، ومساعدة سيدات ورائدات الأعمال على توسيع خبراتهن في مجال استراتيجيات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة وإدارة الموارد المالية وتنمية شبكة علاقات الأعمال.
وجاء تنظيم المنتدى؛ الذي عقد تحت عنوان" الانتقال إلى ريادة الأعمال. صمم استراتيجيتك الخاصة"؛ بحضور أكثر من 90 مشاركة، حيث تعرفن على رحلة ريادة الأعمال، والتحديات والفرص المتاحة لتأسيس شركات ناشئة يمكن تطويرها وتنميتها في بيئة الأعمال شديدة التنافسية، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمهارات ومعارف وخبرات المشاركات في المنتدى.
وتضمن المنتدى الذي اختتم أعماله اليوم، ثلاث جلسات رئيسية، ناقشت الأولى رحلة الانتقال لريادة الأعمال ووضع استراتيجية الأعمال الخاصة بكل مشروع أو شركة، في حين ناقشت الجلسة الثانية إيجاد الموارد المالية، وتنمية شبكة العلاقات والمعارف الاجتماعية والمهنية، وفهم المتطلبات الضرورية للمستثمرين لمنحهم الثقة بتحقيق عوائد كبيرة، بالإضافة إلى التعرف على الحالات التي تقتضي الاستعانة بالمستشاريين القانونيين ومعرفة حصص الأسهم.
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة كيفية وضع الشركة على مسار النجاح من خلال بناء استراتيجية متناسقة لإيجاد الموارد المالية، ووضع خطة قابلة للتنفيذ والتطوير، مع التركيز على كيفية التوسع من خلال الاستعانة بالابتكار والتكنولوجيا، وتوظيف الحد الأدنى من تكاليف الإنتاج والتوظيف لتوسيع نطاق الأعمال، وتحفيز فرق العمل على الابداع والابتكار والالتزام بمتطلبات العمل.
تعزيز ريادة الأعمال
وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إن تنظيم المنتدى بالتعاون مع جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات، يمثل خطوة إضافية ضمن جهود المجلس لتوفير كافة الخبرات والمهارات التي يحتاجها الأعضاء من أجل الانطلاق في رحلة ريادة الأعمال، مؤكدة التزام المجلس دوماً بتأهيل أعضائه، ومساعدتهم على الاستثمار في مهاراتهم.
وأضافت حلبي قائلة:" ركزنا في النقاشات المهمة على مجالات رئيسية توفر مزايا تنافسية للمشاركات في المنتدى، حيث إن الخطط المالية واستراتيجيات الأعمال وشبكة المعارف تعتبر من الركائز الأساسية التي تميز شركة عن غيرها".
تعزيز المعرفة والتواصل
من جانبها، أشارت غابرييلا جانزين-نوواك، رئيسة نادي سيدات الأعمال، التابع للرابطة الوطنية لخريجي إنسياد في الإمارات، إلى بعض الحقائق، التي تتمثل أولها بأن الشركات الناشئة التي أسستها سيّدات أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت جمع مبلغاً إجمالياً قدره 34.6 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، والذي يعادل نسبة 1.2% فقط من تمويل رأس المال الاستثماري في المنطقة، إلى جانب وجود نسبة لم تتجاوز 8.5% فقط من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يضم فريق مؤسسيها سيدةً واحدةً على الأقل، كما نوهت السيدة غابرييلا إلى أنه يمكننا إيجاد بيئة داعمة لنمو الهيئات ووضعها على المسار الصحيح نحو الانضمام إلى نادي المليار (أي أن تصبح شركةً ذات قيمة تقديرية تتخطى عتبة المليار دولار أمريكي، وهو ما يعرف في عالم الأعمال بحالة اليونيكورن)، وذلك من خلال دمج المعرفة والتواصل بين المؤسسين والخبراء والمستثمرين.
وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.
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