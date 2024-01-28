أكثر من 500 عارض محلي ودولي يشاركون في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الأربعاء القادم

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 26 يناير، 2024:
تنطلق في إمارة الشارقة في 31 يناير الجاري فعاليات النسخة الـ 53 من معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي يقام مرتين في العام وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن أبرز الأحداث النوعية في دولة الإمارات والمنطقة على قائمة المعارض المتخصصة، ويشارك في الحدث الذي يترقبه عشّاق أرقى تصاميم الساعات والألماس والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بالذهب والمجوهرات وعدد كبير من العلامات التجارية.
ويشهد المعرض في دورته الجديدة التي تتواصل حتى 4 فبراير 2024، حضوراً دولياً لعارضين يمثلون الشركات والمتاجر ذات السمعة الرفيعة في عالم الساعات والمجوهرات، والقادمة من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وشركات أخرى لم تنقطع عن عرض جديدها في الشارقة على مدى أكثر من 26 عاماً، وتمثل الإمارات، البحرين، الصين، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، لبنان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تايلاند، تركيا، واليمن.
ويضم الحدث الذي يغطي مساحة 30 ألف متر مربع أجنحة لعدة دول لها شهرتها في مجال صناعة الساعات وتصميم أغلى المجوهرات ويستقبل سنوياً حوالي 70 ألف زائر من بينهم 1800 زائر تجاري ويوفر للزوار فرصة اكتشاف أرقى التصاميم الحصرية من الذهب والألماس وآخر صيحات الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة.
تنشيط تجارة الذهب
وقال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة: مع كل نسخة جديدة يحقق معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" دفعة اقتصادية لهذا القطاع، حيث نلمس حرص كبرى العلامات التجارية على المشاركة فيه لتعزيز مكانتها وحضورها لدى مستهلكي هذا النوع الفاخر من المنتجات في منطقتنا، وإدراكاً منها لأهمية المعرض ومساهمته كمنصة مثالية في تنشيط تجارة الذهب وتعزيز الاستثمارات في القطاع وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين فيه من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن المعرض كنشاط حيوي يوفر فرص وعقد الصفقات التجارية والاطلاع على أحدث التصميمات ويجذب المزيد من الاستثمارات التي تؤكد رسوخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، ويسهم في تطوير تجارة الذهب والمجوهرات ومعرفة حجم سوقها في الإمارات والمنطقة كما يخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
سمعة عالمية رائدة
من جهته أشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يحظى باهتمام كبير من قبل الشركات والعلامات التجارية نظراً لدور الحدث في توفير فرص أوسع لتسويق أحدث تصميماتهم وإطلاق الحصري والمبتكر منها، والوصول إلى جمهور المهتمين باقتناء التصاميم الفريدة في عالم المجوهرات، مضيفاً أن المعرض يشهد في كل دورة انضمام دول جديدة تضاف إلى العدد الكبير من الدول المشاركة، ما يعكس جهود مركز إكسبو الشارقة في إنجاح الحدث وإكسابه السمعة العالمية الرائدة بين كبار مصنعي الذهب والمجوهرات، حيث يوفر لهم الفرصة للتعرف على الاتجاهات السائدة في هذا السوق المتنامي، ويدعم الترويج لمنتجاتهم الفاخرة أمام شريحة واسعة من الزوار، ويوفر لهم إمكانية تعزيز نسبة مبيعاتهم وعقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب مع كبار المصممين والتجار والموردين.
ويفتح المعرض أبوابه للزوار من الأربعاء إلى الأحد من الساعة 1 ظهراً إلى 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 إلى 10 مساء، ويشمل العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتخصصة في عالم صناعة الذهب والمجوهرات والتي تمكن المشاركين من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والحصول على خبرات عملية جديدة تساعدهم على الابتكار في هذا القطاع.
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