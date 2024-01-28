الرئيس التنفيذي لغازبروم يلاحظ فائضًا طفيفًا في السوق العالمية للنفط

(MENAFN
) في يوم السبت الموافق 27 يناير، أشار السيد ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، إلى أن السوق العالمية للنفط قد شهدت فائضًا طفيفًا, وعبر ديوكوف عن تفاؤله بشأن فعالية قرارات تقليص الإمدادات التي اتخذتها مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها, ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات، التي بدأ تنفيذها في بداية يناير، في استعادة التوازن في السوق، وفقًا لتصريحات ديوكوف.
وفي نوفمبر من العام الماضي، وافقت مجموعة أوبك+ بشكل جماعي على خفض إنتاج طوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا للربع الأول من عام 2024، مع قيادة المملكة العربية السعودية في تقليص الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا, وتعتبر الجهود المستمرة لإدارة إنتاج النفط أمرًا أساسيًا لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية ومعالجة ديناميات السوق التي تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية متنوعة.
كما من المقرر أن تعقد لجنة مراقبة أوبك+ اجتماعًا يوم الخميس المقبل, وتتردد التكهنات بأن اللجنة ستناقش مستويات إنتاج النفط لشهر إبريل والأشهر التالية، مما يبرز التزامها المتواصل تجاه إدارة الإمدادات بشكل استراتيجي, وأشارت الوكالة الدولية للطاقة، المقرة في باريس، إلى أن التوريد المتوقع حتى عام 2024 يبدو في حالة جيدة.
في حين تأخذ هذه التقييمات في اعتبارها المخاوف الجيوسياسية الناشئة عن النزاعات في الشرق الأوسط، مما يبرز أهمية التوازن الحساس والنظرات الدقيقة المطلوبة في توجيه المشهد العالمي للطاقة, ويظل التعاون بين دول إنتاج النفط ضمن أوبك+ حاسمًا في مواجهة التحديات السوقية وضمان سوق نفط مستقرة وقوية.
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