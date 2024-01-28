الأعلى للسكان: زواج اليافعات بدأ بالتراجع في المجتمع الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المجلس الأعلى للسكان، إن الزواج المبكر للإناث "زواج اليافعات"" بدأ في التراجع بالمجتمع الأردني، ولكنه لا يزال مرتفعاً بين الأسر السورية اللاجئة.



وأضاف المجلس، خلال احاطة إعلامية، وصلت "الوكيل الإخباري، اليوم الأحد، أنه تُظهر الإحصاءات المحسوبة من بيانات مستقاة من دائرة قاضي القضاة عن حالات الزواج حسب عمر العروس وجنسيتها في السنوات العشر الأخيرة، بدء حصول انخفاض في أعداد ونسب زواج الفتيات دون سن 18 سنة، والدليل على ذلك ما تظهره الإحصاءات عن السنوات الخمس الأخيرة، فبغض النظر عن الجنسية انخفضت هذه النسبة بحوالي خمس نقاط مئوية بين عام 2017 وعام 2022، من نحو (17%) إلى نحو 12%.

وأشار المجلس إلى أنه حصل انخفاض مماثل بين اللاجئين السوريين خلال الفترة نفسها من 43% إلى نحو 38%، ولكن ما زال زواج اليافعات مرتفعاً جداً بينهم.

وقال إنه نجد دليلاً عن تأثير اللجوء السوري في حصول الزواج المبكر في محافظة المفرق، التي تسجل دوماً أعلى نسب لزواج الفتيات دون سنة 18 سنة بين كافة محافظات المملكة، حيث بلغت أحدث نسبة لزواج اليافعات فيها 21.2% أي ما يقرب من ضعف النسبة الوطنية على مستوى المملكة البالغة 11.9%، وذلك لأن محافظة المفرق تحتل المرتبة الأولى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها.

ونوه المجلس إلى أن سبب بدء الانخفاض في تزويج اليافعات إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هن دون سن الثامنة عشرة في الأردن، كما أنه من الأرجح أن تكون جلسات الإرشاد للمقبلين على الزواج قد أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج الفتيات اليافعات، فوفقاً لتعليمات دورات تأهيل المقبلين على الزواج، يُعد هذا التأهيل الزامياً لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة.







