الخارجية: روسيا مستعدة لضمان التسوية في بريدنيستروفيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو، باعتبارها الوسيط والضامن لتسوية بريدنيستروفيه، مستعدة للمساهمة في العمل على "إنعاش الحوار المتدهور" بين ضفتي نهر دنيستر.
أعلن ذلك في مقابلة مع وكالة تاس، رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، وقال: "حسب اعتقادنا، المطلوب ليس الغوص في الخيال الخامل، بل العمل الحقيقي لتصحيح وإنعاش الحوار المتدهور بين ضفتي نهر دنيستر. وروسيا، باعتبارها الوسيط والضامن لتسوية بريدنيستروفيه، مستعدة للمساهمة في ذلك".
وأشار بوليشوك إلى أن عملية التسوية في بريدنيستروفيه تمر بأزمة عميقة، وأن إجراءات الضغط الاقتصادي من جانب سلطات مولدوفا على تيراسبول تعيق احتمالات حل المشكلة.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إن القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الأوروبي بفتح مفاوضات ما قبل الانضمام مع مولدوفا تسبب في حالة من النشوة لدى سلطات هذه الدولة".
ونوه بوليشوك بأن سلطات مولدوفا أخذت تستبق الأمور وتتكهن باحتمال انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي "مع أو بدون بريدنيستروفيه.
RT
MENAFN28012024000208011052ID1107776887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.