الخارجية: روسيا مستعدة لضمان التسوية في بريدنيستروفيه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو، باعتبارها الوسيط والضامن لتسوية بريدنيستروفيه، مستعدة للمساهمة في العمل على "إنعاش الحوار المتدهور" بين ضفتي نهر دنيستر.



أعلن ذلك في مقابلة مع وكالة تاس، رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، وقال: "حسب اعتقادنا، المطلوب ليس الغوص في الخيال الخامل، بل العمل الحقيقي لتصحيح وإنعاش الحوار المتدهور بين ضفتي نهر دنيستر. وروسيا، باعتبارها الوسيط والضامن لتسوية بريدنيستروفيه، مستعدة للمساهمة في ذلك".

وأشار بوليشوك إلى أن عملية التسوية في بريدنيستروفيه تمر بأزمة عميقة، وأن إجراءات الضغط الاقتصادي من جانب سلطات مولدوفا على تيراسبول تعيق احتمالات حل المشكلة.



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إن القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الأوروبي بفتح مفاوضات ما قبل الانضمام مع مولدوفا تسبب في حالة من النشوة لدى سلطات هذه الدولة".



ونوه بوليشوك بأن سلطات مولدوفا أخذت تستبق الأمور وتتكهن باحتمال انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي "مع أو بدون بريدنيستروفيه.

RT