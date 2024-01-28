الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة عوض الله من بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.
كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من إدريس محمد صومان (46 عاما) من بيت لحم، ومحمد أبو زيد من بلدة الدوحة غربا بعد دهم منزليهما.
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