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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

1/28/2024 3:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم.


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة عوض الله من بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.


كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من إدريس محمد صومان (46 عاما) من بيت لحم، ومحمد أبو زيد من بلدة الدوحة غربا بعد دهم منزليهما.


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