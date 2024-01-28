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عدد سكان روسيا يتجاوز 146 مليون نسمة حتى بداية يناير 2024

1/28/2024 3:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد سكان روسيا حتى 1 يناير 2024، 146 مليونا و203 آلاف و613 نسمة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المصلحة الفدرالية الروسية للإحصاء الحكومي.
وتفيد بيانات لجنة الإحصاء بأن عدد سكان الحضر بلغ حوالي 109.6 مليون نسمة، وسكان الريف حوالي 36.6 مليون نسمة.
وأشار تقرير "الإحصاء الروسية" إلى أن البيانات الواردة فيه لا تشمل المعلومات الإحصائية الرسمية الخاصة بمناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وكان عدد سكان روسيا بحلول 1 يناير 2023، يبلغ 146 مليونا و447 ألفا و424 شخصا، ما يعني أنه سجل انخفاضا قدره 243.8 ألف نسمة، أي بنسبة 0,17%، مما يدل على تباطؤ في عملية تراجع عدد السكان، بعد أن بلغ مؤشر الانخفاض 532.6 ألف نسمة خلال العام 2022.

روسيا اليوم

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