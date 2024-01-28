إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن

MENAFN - Al Wakeel News)ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية اليوم الأحد باستخدام صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية.



وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كيلوجراما بينما يزن الآخران عشرة كيلوجرامات لكل منهما. وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض. وأشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.



والقمر الصناعي الأكبر يطلق عليه اسم "مهدا" وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية ومصمم لاختبار دقة الصاروخ "سيمرغ" في إيصال شحنات متعددة للفضاء.



وأطلقت إيران القمر الصناعي "ثريا" إلى المدار هذا الشهر بصاروخ صنعه الحرس الثوري مما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.



ورفضت إيران يوم السبت تنديد دول أوروبية بإطلاق القمر الصناعي ثريا وقالت إن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.

