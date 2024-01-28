إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية اليوم الأحد باستخدام صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية.
وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كيلوجراما بينما يزن الآخران عشرة كيلوجرامات لكل منهما. وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض. وأشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.
والقمر الصناعي الأكبر يطلق عليه اسم "مهدا" وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية ومصمم لاختبار دقة الصاروخ "سيمرغ" في إيصال شحنات متعددة للفضاء.
وأطلقت إيران القمر الصناعي "ثريا" إلى المدار هذا الشهر بصاروخ صنعه الحرس الثوري مما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.
ورفضت إيران يوم السبت تنديد دول أوروبية بإطلاق القمر الصناعي ثريا وقالت إن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.
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