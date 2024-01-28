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كيا EV9 الكهربائية بالكامل تفوز بجائزة أفضل سيارة في أمريكا الشمالية لعام 2024TM

1/28/2024 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فازت سيارة كيا EV9 ذات الثلاثة صفوف والكهربائية بالكامل، بلقب سيارة العام في أمريكا الشمالية وذلك من قبل لجنة تحكيم جوائز سيارة العام في أميركا الشمالية (NACTOY). وهذه هي المرة الثالثة خلال خمس سنوات التي تختار لجنة تحكيم NACTOY سيارة كيا، كأفضل سيارة في هذه الفئة، كما يُعتبر هذا الفوز الثاني لسيارة كيا الكهربائية EV.
وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا امريكا الشمالية وكيا امريكا: "يمثل طراز كيا EV9 نموذجًا جديدًا في قطاع سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف. وللعام الثاني على التوالي، كان المتأهلون الثلاثة للتصفيات النهائية هم المركبات الكهربائية أو مجموعات أوسع نطاقاً تتضمن طرازات كهربائية، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على التوجه العام لهذا القطاع. ويؤكد هذا الفوز على مكانة EV9 باعتبارها ليست فقط أفضل سيارة متعددة الاستخدامات، ولكنها أيضاً سيارة كهربائية نموذجية".
تم اختيار EV9 من قبل 50 خبيراً في عالم السيارات من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والالكتروني. وكجزء من عملية التقييم، اختبر أعضاء لجنة التحكيم في جوائز سيارة العام في أميركا الشمالية مركبات تشمل السيارات الرياضية والشاحنات الصغيرة، وقاموا بتقييم المعايير بما في ذلك ابتكار السيارات والتصميم، ميزات السلامة والأداء والتكنولوجيا، رضا السائق عن المركبة، وتجربة المستخدم والقيمة.
وعلى خطى سيارة كيا EV6 التي فازت بالجائزة المرموقة العام الماضي، تم طرح كيا EV9 الجديدة كلياً، كأول سيارة دفع رباعي كهربائية ذات الثلاثة صفوف في السوق بكميات كبيرة في الولايات المتحدة مع سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعةMSRP ، ابتداءً من 54900 دولار فقط ومسافة تقدر بـ 304 أميال من وكالة حماية البيئة (EPA)، واحدة من النطاقات الكهربائية بالكامل لسيارة Light Long Range RWD. تتوفر كيا EV9 2024 حالياً للبيع، مع مخزون محدود سيكون متاحاً في جميع الولايات الخمسين. وتتميز سيارة الدفع الرباعي بـ 7.8 بوصة من الخلوص الأرضي المتوفر وما يصل إلى 81.9 قدم مكعب من مساحة الشحن مع طي الصفين الثاني والثالث وقدرة القطر المتاحة البالغة 5000 رطل. ومن المتوقع في وقت لاحق من هذا العام تجميع كيا EV9 في الولايات المتحدة في منشأة تصنيع كيا في ويست بوينت، جورجيا.




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