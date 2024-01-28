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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بخان يونس

1/28/2024 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازره، بعدما ارتكب أمس السبت 18 مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 174 مدنيا، بينما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على محاور عدة، وقد استهدفت عددا من آلياته.


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