سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازره، بعدما ارتكب أمس السبت 18 مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 174 مدنيا، بينما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على محاور عدة، وقد استهدفت عددا من آلياته.
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