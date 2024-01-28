الصناعة والتجارة: السماح بتجديد بطاقة المستورد قبل 10 أيام من انتهاء صلاحيتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السماح بتجديد بطاقة المستورد، قبل 10 أيام من انتهاء مدة صلاحيتها، بدءا من الأول من شهر شباط المقبل.



وقالت الوزارة إن القرار جاء استجابة لمطالب التجار، حتى يتمكنوا من الحصول على براءات ذمة من دائرتي الجمارك الأردنية وضريبة الدخل والمبيعات.



ولفتت إلى أن الراغبين بالاستفادة من هذا القرار، يمكنهم التقدم بالطلب إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وسيحصلون على بطاقة مستورد مجددة خلال دقائق.



وبلغ عدد بطاقات المستورد الصادرة في 2023، لأول مرة، 1508 بطاقات، فيما تم تجديد 6922 بطاقة، ليبلغ إجماليها خلال نفس العام 8430 بطاقة.



فيما بلغ إجمالي عدد بطاقات المستورد كاملة قرابة 29 ألف بطاقة، منها 8542 بطاقة سارية المفعول حتى تاريخه.



وبطاقة المستورد هي الوثيقة التي تمنحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للمستورد المسجل في سجل المستوردين لغايات تنظيم عملية الاستيراد وتوفير قاعدة بيانات بأعدادهم والحد من التهرب الضريبي، ولتمكين الجهات المعنية من الرقابة.