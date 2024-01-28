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ذبحتونا للنواب: لا تحرموا حق الطالب الفقير بالتعليم .. أسقطوا نظام صندوق دعم الطالب

1/28/2024 3:11:12 AM
(MENAFN- Amman Net) طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أعضاء مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم من نظام صندوق دعم الطالب، والعمل على تجميد العمل بهذا النظام كأحد شروط التصويت لصالح مشروع قانون الموازنة العامة الذي من المتوقع ان يتم التصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة
وأبدت الحملة اندهاشها من عدم عقد لجنة التربية النيابية أي اجتماع لها مع الحكومة لبحث التعديلات التي تمت على نظام صندوق دعم الطالب، خاصة وأن الحكومة كانت قد أقرت هذه التعديلات ضاربة بعرض الحائط كافة ملاحظات لحنة التربية النيابية.
كما عبرت ذبحتونا عن استغرابها من تجاهل اللجنة المالية في توصياتها المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة لتعديلات نظام صندوق دعم الطالب والاكتفاء بتوصية عامة تتحدث عن "إعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم من خلال النظام للطالب الفقير".
وكانت حملة ذبحتونا قد كشفت أن تعديلات نظام صندوق دعم الطالب قد تؤدي الى حرمان أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة من التقدم للمنح والقروض. حيث تم استثناء طلبة السنة الأولى من التقدم للمنح والقروض الجزئية والتي تشكل اكثر من ٨٠٪؜ من منح وقروض الصندوق. ويشكل هؤلاء الطلبة ما بين ٢٢-٢٥٪؜
من مجموع من يحق لهم التقدم.
كما تم حرمان الطلبة الحاصلين على معدل مقبول من التقدم للصندوق، وحصر المتقدمين بالحاصلين على معدل جيد فما فوق.
وختمت ذبحتونا بيانها بالتأكيد على أن الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية جعل السواد الأعظم من طلبة التنافس هم من فئة الفقراء غير القادرة على تسديد الرسوم واستكمال الدراسة الجامعية.


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