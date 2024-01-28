إخماد حريق اندلع في سفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أن ثلاث دول أسهمت في إخماد حريق سفينة استهدفها الحوثيون في خليج عدن يوم الجمعة.

وبحسب سنتكوم في بيان عبر منصة إكس:“قام الحوثيون، الجمعة، باستهداف سفينة مارلين لواندا التي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن”.

وأوضحت أن السفينة تنقل“شحنة من مادة النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط هيدروجيني سائل شديد الاشتعال”.

و”عقب الهجوم، اندلع حريق كبير في إحدى عنابر الشحن، واستجابت كل من المدمرة يو أس أس كارني، والفرقاطة البحرية الفرنسية FS Alsace D656، والفرقاطة البحرية الهندية (INS Visakhapatnam (DD66 بصورة سريعة”، وفقا للبيان.

وأضافت سنتكوم أن“الفرقاطات قدمت مواد ضرورية ومهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفدت قدرته على مكافحة الحرائق، حيث يتكون الطاقم، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديا وبنغلاديشيا واحدا”.

وتابعت أنه“تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السفينة صالحة للإبحار، حيث عادت إلى مسارها السابق”.

وشددت على أنه“ليس للسفينة ولا لطاقمها أي علاقة بإسرائيل”، متهمة الحوثيين بـ”إطلاق النار بشكل عشوائي في البحر الأحمر”.

وبينما قالت سنتكوم إن السفينة ترفع علم جزر مارشال، كانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الجمعة أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن بصواريخ؛ مما أدى إلى احتراقها.



