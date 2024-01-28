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ناشطون يحتجون على استمرار العدوان الإسرائيلي أثناء زيارة الرئيس الأميركي ولاية كارولينا الجنوبية

1/28/2024 3:10:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كارولينا الجنوبية/PNN- احتج ناشطون على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أثناء مرور الرئيس الأميركي جو بادين في شوارع مدينة كولومبيا للمشاركة في حفل عشاء ضمن حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة تشرين الثاني المقبل.

وقاطع محتجون آخرون، خطاب الرئيس بايدن عدة مرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

كما خرجت مسيرات في نيويورك، وشيكاغو، وكونيتيكت، وبالتيمور، رفعت خلالها صور الشهداء الأطفال وصور الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في غزة، مطالبين بوقف العدوان ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروع في الحرية والانعتاق من الاحتلال.

وفي السياق ذاته، خرجت في مدينة هيوستن بولاية تكساس مسيرة مركبات ضخمة رفع عليها العلم الفلسطيني واليافطات المطالبة بوقف الحرب، حيث أغلق المحتجون الشوارع المحيطة بمطار جورج بوش الدولي.

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