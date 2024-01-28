ناشطون يحتجون على استمرار العدوان الإسرائيلي أثناء زيارة الرئيس الأميركي ولاية كارولينا الجنوبية

(MENAFN
- Palestine News Network )
كارولينا الجنوبية/PNN- احتج ناشطون على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أثناء مرور الرئيس الأميركي جو بادين في شوارع مدينة كولومبيا للمشاركة في حفل عشاء ضمن حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة تشرين الثاني المقبل.
وقاطع محتجون آخرون، خطاب الرئيس بايدن عدة مرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
كما خرجت مسيرات في نيويورك، وشيكاغو، وكونيتيكت، وبالتيمور، رفعت خلالها صور الشهداء الأطفال وصور الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في غزة، مطالبين بوقف العدوان ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروع في الحرية والانعتاق من الاحتلال.
وفي السياق ذاته، خرجت في مدينة هيوستن بولاية تكساس مسيرة مركبات ضخمة رفع عليها العلم الفلسطيني واليافطات المطالبة بوقف الحرب، حيث أغلق المحتجون الشوارع المحيطة بمطار جورج بوش الدولي.
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