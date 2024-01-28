“فايننشال تايمز”: خطة بريطانية من 5 نقاط لوقف الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- كشفت صحيفة“فايننشال تايمز” البريطانية عن مقترح لحكومة المملكة المتحدة بشأن خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش الخطة هذا الأسبوع مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، وأشارت إلى أن المقترح يقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن المحتجزين والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما يقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة.

كما يتضمن المقترح، حسب الصحيفة، أن يغادر كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمن فيهم يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة، القطاع إلى دولة أخرى.

من جانبه، قال مسؤول بريطاني نقلت عنه الصحيفة“ما نحاول القيام به هو ترسيخ فكرة أنه عندما تحصل على هذا التوقف المؤقت، عليك أن تعمل بجد لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتركيز على الأشياء الواقعية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ذلك”.

وأضاف“أعتقد أن هناك إجماعًا متزايدًا في المجتمع الدولي على أن صفقة الرهائن والوقف المؤقت هما المفتاحان لفرصة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الإجماع الدولي على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار والتركيز المتجدد على التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، فإن هناك تحديات كبيرة أمام إنهاء الحرب وإطلاق عملية سلام جديدة.