وول ستريت جورنال: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- رجّح تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ما يصل إلى 80% من أنفاق حركة حماس تحت غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية لتدميرها، ما يعيق أهداف تل أبيب المركزية في الحرب.

وبحسب التقرير، فإن تعطيل الأنفاق، التي تمتد لأكثر من 300 ميل تحت الشريط الضيق، أو ما يقرب من نصف نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، من شأنه أن يحرم حركة حماس من تخزين آمن نسبيًا للأسلحة والذخيرة، ومخبأ للمقاتلين، ومراكز قيادة وسيطرة.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إحباط قدرة حركة حماس على استخدام الأنفاق هو حجر الأساس في جهود إسرائيل للقبض على كبار قادة الحركة، وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

ورغم أن إسرائيل سعت إلى طرق مختلفة لتطهير الأنفاق، بما في ذلك تركيب مضخات لإغراقها بمياه البحر، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها بجنود مدربين تدريبًا عاليًا؛ إلا أن تعقيد النظام وأهداف إسرائيل الحربية غير الواضحة ونقص القوى البشرية يُعيق الجهود المبذولة.

صعوبة التقييم

لفت التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يواجهون صعوبة في إجراء تقييم دقيق لمستوى تدمير الأنفاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرتهم على تحديد عدد الأميال من الأنفاق الموجودة على وجه اليقين.

ويقدر المسؤولون من كلا البلدين أن ما بين 20% إلى 40% من الأنفاق قد تضررت أو أصبحت غير صالحة للعمل، معظمها في شمال غزة.

ورغم أن إسرائيل لديها قوات متخصصة في تطهير الأنفاق، إلا أن العديد منهم مهندسون مدربون على تدميرها، وليس البحث عن الرهائن وكبار قادة حركة حماس. وأن هناك حاجة إلى مزيد من القوات على وجه الخصوص لتطهير الأنفاق.

علاوة على أن أهداف إسرائيل الأساسية من الحرب والمتمثلة في قتل أو أسر كبار قادة حماس وإنقاذ ما يقرب من 100 رهينة متبقية، تكون في بعض الأحيان متعارضة بحسب مسؤولين أمريكيين.

"تطهير العقد"

وخلص تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن نهج الجيش الإسرائيلي ركّز على تطهير "العقد" داخل الأنفاق حيث يختبئ قادة ومقاتلو حركة حماس، بدلا من فحص أو تدمير النظام بأكمله، ما جعلها مهمة صعبة وبطيئة للغاية، وفقًا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين.

ووصف المسؤولون أنفسهم هذه العملية بأنها "حرب مدن غير مسبوقة على مستوى العالم"، يتطلب فيها الاختيار بين العثور على قادة حركة حماس وتصفيتهم، أو تحرير الرهائن وعدم تعريضهم للخطر.