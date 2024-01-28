هجمات البحر الأحمر تغير مسار 3.9 مليون طن من شحنات الحبوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتعد مزيد من السفن المُحملة بالحبوب عن قناة السويس، لتبحر حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع، بعد هجمات على سفن في البحر الأحمر.
وقال كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، إيشان بهانو: "تأكد تحول مسار 16 سفينة أخرى هذا الأسبوع، ما رفع إجمالي شحنات الحبوب التي تحول مسارها إلى نحو 3.9 مليون طن، ارتفاعاً من 3 ملايين طن الأسبوع الماضي".
وأضاف بهانو: "كثير من السفن التي حولت مسارها تحمل شحنات حبوب أمريكية وتتوخى الحذر".
وبين أن إحدى السفن التي أبحرت من الخليج الأمريكي إلى الصين عبرت بالفعل قناة السويس باتجاه الجنوب، لكنها توقفت 11 يوماً جنوبي السويس قبل أن تعود شمالا لتعبر القناة، ثم تبحر عبر جبل طارق".
ونوه إلى بأن نحو 2.4 مليون طن من الحبوب ستمر عبر قناة السويس في يناير مقارنة بـ6.6 مليون طن في ديسمبر 2023 و6.4 مليون طن في يناير 2023.
ويمر نحو 7 ملايين طن من الحبوب عادة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر كل شهر.
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