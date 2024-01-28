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هجمات البحر الأحمر تغير مسار 3.9 مليون طن من شحنات الحبوب

1/28/2024 3:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتعد مزيد من السفن المُحملة بالحبوب عن قناة السويس، لتبحر حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع، بعد هجمات على سفن في البحر الأحمر.


وقال كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، إيشان بهانو: "تأكد تحول مسار 16 سفينة أخرى هذا الأسبوع، ما رفع إجمالي شحنات الحبوب التي تحول مسارها إلى نحو 3.9 مليون طن، ارتفاعاً من 3 ملايين طن الأسبوع الماضي".
وأضاف بهانو: "كثير من السفن التي حولت مسارها تحمل شحنات حبوب أمريكية وتتوخى الحذر".
وبين أن إحدى السفن التي أبحرت من الخليج الأمريكي إلى الصين عبرت بالفعل قناة السويس باتجاه الجنوب، لكنها توقفت 11 يوماً جنوبي السويس قبل أن تعود شمالا لتعبر القناة، ثم تبحر عبر جبل طارق".


ونوه إلى بأن نحو 2.4 مليون طن من الحبوب ستمر عبر قناة السويس في يناير مقارنة بـ6.6 مليون طن في ديسمبر 2023 و6.4 مليون طن في يناير 2023.
ويمر نحو 7 ملايين طن من الحبوب عادة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر كل شهر.

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