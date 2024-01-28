روسيا تقلص صادرات النفط اختياريًا لدعم توازن السوق العالمية

(MENAFN
) كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم السبت الموافق 27 يناير، أن روسيا قامت باختيار تقليص صادراتها من النفط ومشتقاته بمقدار 500,000 برميل يوميًا في يناير, وشدد نوفاك على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام روسيا بالمساهمة في تحقيق توازن سوق النفط العالمية, وأكد أيضًا أن صادرات النفط الروسية إلى الهند تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، معالجًا المخاوف المتعلقة بالتعطل المحتمل.
كما تأتي تصريحات نوفاك في أعقاب تقرير لرويترز يشير إلى أن العديد من الناقلات، التي تحمل حوالي عشرة ملايين برميل من النفط الروسي "سوكول"، علقت قبالة سواحل كوريا الجنوبية لعدة أسابيع, وتثير هذه الحالة أسئلة حول تأثيرها على سلاسل توريد النفط العالمية وديناميات السوق، مع دور تقليص صادرات روسيا اختياريًا في التخفيف من أي اضطرابات محتملة.
كذلك علق ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفت الروسية، يوم السبت، على أن السوق العالمية للنفط تشهد حاليًا فائضًا طفيفًا, وعبّر ديوكوف عن تفاؤله بأن قرارات تقليص الإمدادات التي اتخذتها مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفائها، اعتبارًا من يناير، ستسهم في تحقيق التوازن في السوق, وفي نوفمبر، وافقت أوبك+ على تقليص إنتاج النفط اختياريًا بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا للربع الأول من هذا العام.
في حين تُسلط الأفعال والبيانات الصادرة عن المسؤولين الروس، إلى جانب التقارير العالمية عن ناقلات النفط المعلقة، الضوء على الطبيعة المعقدة والمترابطة لسوق النفط، حيث تتشكل التوازنات المستمرة بين العرض والطلب بوجه جماعي.
MENAFN28012024000045015682ID1107776859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.